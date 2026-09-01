Alejandro Domínguez a Messi: "Tu legado será eterno"

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Asunción, 31 ago (EFE).- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, agradeció este lunes al astro Lionel Messi, quien a los 39 años de edad anunció su retiro de la selección Albiceleste, por llevar "a lo más alto al fútbol argentino y sudamericano", al tiempo que aseguró que su legado "será eterno".

"Querido Leo: hoy solo podemos agradecerte por tantos años defendiendo con orgullo la camiseta de tu país, creyendo en grande y llevando siempre a lo más alto al fútbol argentino y sudamericano", publicó Domínguez en su cuenta de X.

El dirigente paraguayo, que lidera desde 2016 el ente deportivo sudamericano, consideró "un verdadero honor ser testigo de tantos momentos imborrables" de la "extraordinaria carrera" del ariete argentino y de todo lo que, aseguró, representa "para nuestro continente y para el mundo".

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"Tu legado será eterno, no solo por todo lo que conquistaste, sino también por la persona que sos y por los valores que siempre transmitiste: humildad, respeto, compromiso y amor por el fútbol", complementó Domínguez, quien cerró su mensaje con un "¡simplemente, gracias, Leo!".

Messi comunicó este lunes su decisión de retirarse de la Albiceleste en un emotivo mensaje en el que aseguró: "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección", escribió Messi en su perfil de la red social Instagram, menos de dos meses después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

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El delantero del Inter Miami de la MLS explicó que "fue una decisión que dolió y duele en el alma" pero subrayó que entiende que "es el momento".

Además, el máximo goleador en la historia de la selección argentina enfatizó que deja el combinado de su país "con la tranquilidad y el orgullo" de haberle regalado a la afición "momentos soñados".

En su publicación, Messi, que disputó más de 200 partidos con la camiseta argentina, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias, reconoció que, tras la muerte de su padre a comienzos de este mes, terminó de convencerse de dejar el seleccionado.

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