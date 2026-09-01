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La línea de pantallas y audio 2026 de Samsung recibe reconocimientos por su calidad de imagen, sonido y experiencia de gaming

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La más reciente línea de pantallas y productos de audio de Samsung Electronics está recibiendo el reconocimiento de importantes publicaciones globales de tecnología y entretenimiento para el hogar. Desde la Smart TV Micro RGB hasta las pantallas Neo QLED 4K y OLED, pasando por las barras de sonido Q-Series y las bocinas Wi-Fi Music Studio, los especialistas han elogiado innovaciones que elevan las experiencias de visualización, gaming y audio.

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Esta sólida recepción refuerza el liderazgo de Samsung en entretenimiento para el hogar, lo que incluye 20 años consecutivos como líder mundial del mercado de TVs 1 y 12 años consecutivos como marca líder mundial en barras de sonido 2.

Estas son algunas de las reseñas destacadas (en orden alfabético):· Micro RGB TV: Expert Reviews, Sound Advice, Techaeris

· Neo QLED 4K TV: Techaeris

· OLED TVs: AVForums (S95H), Expert Reviews (S95H), Sound Advice (S95H), T3 (S90H), T3 (S95H), Techaeris (S90H), Techaeris (S95H)

· Q-Series soundbars: AVS Forum (HW-QS90H), Sound Advice (HW-Q990H), Techaeris (HW-Q990H), Techaeris (HW-QS90H)

· Music Studio 7: AVS Forum, Techaeris

Micro RGB: un nuevo estándar en calidad de imagen

La Smart TV Micro RGB (R95H) de Samsung impresionó a los especialistas con su reproducción de colores vibrantes, experiencia inmersiva en pantallas grandes y excepcional calidad de imagen. Techaeris nombró a la pantalla como Editor's Choice 2026, destacando su tecnología de control preciso de iluminación RGB y señalando que alcanza "el 100% de la gama de colores BT.2020, un nivel de viveza y precisión que incluso las mejores TVs OLED tienen dificultades para alcanzar".

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Expert Reviews reconoció a la pantalla Micro RGB como un Best Buy, calificándola como un "debut triunfal de las TVs Micro RGB para el mercado masivo" y destacando su mayor volumen de color, tecnología precisa de atenuación local y funciones de gaming. Sound Advice también seleccionó a esta Smart TV como un producto 2026 Recommended, describiéndola como una de las mejores pantallas LCD del año.

Neo QLED 4K: experiencia premium para el día a día

La línea Neo QLED 4K 2026 de Samsung, que incluye los modelos QN80H y QN70H, combina la tecnología Quantum Mini LED y puntos cuánticos para ofrecer una calidad de imagen brillante y equilibrada en películas, deportes y juegos.

Techaeris nombró a la QN80H como Top Pick 2026, calificándola como "quizá la mejor opción versátil para la mayoría de los usuarios". Impulsada por el procesador NQ4 AI Gen2, la TV utiliza AI Upscaling para mejorar contenidos de menor resolución. Por su parte, la función Motion Xcelerator admite tasas de actualización de hasta 144 Hz, mientras que cuatro puertos HDMI 2.1 permiten un gaming fluido y con gran capacidad de respuesta con consolas y PCs compatibles.

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OLED: imagen cinematográfica y gaming destacado

La línea de pantallas OLED 2026 de Samsung, que incluye los modelos S95H 3 y S90H, ofrece calidad de imagen cinematográfica y movimientos fluidos. El modelo insignia S95H cuenta con OLED HDR Pro para ofrecer mayor brillo y detalle, mientras que ambos modelos incorporan la tecnología Glare Free para mantener un rendimiento consistente en distintos entornos de visualización.

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Los especialistas elogiaron la S95H por conservar los detalles tanto en escenas brillantes como oscuras. AVForums otorgó al modelo el reconocimiento Highly Recommended, mientras que Sound Advice lo reconoció como un producto 2026 Exceptional.

Techaeris nombró a la S95H como Editor's Choice 2026, destacando su diseño delgado, mayor brillo y desempeño de color. La publicación también eligió a la S90H como Top Pick 2026, describiéndola como "una excelente TV OLED tanto para gaming como para cine en casa".

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T3 otorgó a la S90H el reconocimiento Platinum y seleccionó a la S95H como Best Gaming TV en los T3 Awards 2026. La publicación señaló que "el rendimiento en gaming bien podría ser el mejor que he visto hasta la fecha en cualquier TV".

Ambos modelos cuentan con el Ultimate Gaming Pack, que incluye Motion Xcelerator con soporte para tasas de actualización de hasta 165 Hz, NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium Pro para ayudar a minimizar los tirones de imagen y el screen tearing. Expert Reviews también reconoció a la S95H como un Best Buy, calificándola como una "impresionante pantalla para gaming".

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Barras de sonido Q-Series: audio inmersivo para el hogar

Las barras de sonido Q-Series 2026 de Samsung ofrecen una experiencia de entretenimiento en el hogar más inmersiva, con diálogos claros, música de fondo envolvente y efectos de sonido impactantes en películas, programas de TV y juegos.

El modelo insignia HW-Q990H cuenta con un amplio escenario sonoro Dolby Atmos, mientras que su subwoofer compacto dual activo agrega graves más profundos para escenas de acción y música. Techaeris nombró a esta barra de sonido como Editor's Choice 2026, mientras que Sound Advice la seleccionó como producto 2026 Exceptional y elogió "la cantidad fenomenal de potencia que el sistema de bocinas logra entregar, aparentemente sin esfuerzo, a través de los cuatro componentes incluidos en el paquete".

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La HW-QS90H —una barra de sonido all-in-one de 7.1.2 canales— ofrece un audio inmersivo y multidimensional sin necesidad de un subwoofer independiente. Cuatro woofers integrados producen un sonido envolvente desde una sola unidad, mientras que un sensor giroscópico integrado optimiza automáticamente el audio según la ubicación de la barra de sonido. Techaeris la nombró Top Pick 2026, mientras que AVS Forum la seleccionó como Top Choice 2026, describiéndola como un modelo en el que "una sola barra lo hace todo".

Music Studio 7: sonido potente y diseño moderno

La bocina Wi-Fi Music Studio 7 de Samsung ofrece un sonido Dolby Atmos que llena el espacio mediante su sistema de audio de 3.1.1 canales. Techaeris la reconoció como Editor's Choice 2026 por su desempeño y versatilidad, calificándola como "una bocina absolutamente brillante e impresionante para música y películas".

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AVS Forum también reconoció a Music Studio 7 como Top Choice 2026, destacando su sonido equilibrado, potente desempeño de graves y diseño minimalista, que se integra naturalmente en los espacios modernos del hogar.

Con el reconocimiento de importantes publicaciones en una amplia variedad de categorías de productos, la línea 2026 de TVs y audio de Samsung continúa estableciendo un nuevo estándar para el entretenimiento en el hogar de próxima generación.

1. Omdia, febrero de 2026. Los resultados no representan un respaldo a Samsung.

2. Futuresource, febrero de 2026. Los resultados no representan un respaldo a Samsung.

3. Se comercializa como S99H en Europa.

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FUENTE Samsung México