Otra jornada sin acuerdos tensa más la cuerda entre los médicos y el Gobierno paraguayo

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Asunción, 31 ago (EFE).- La tensión entre el Gobierno de Paraguay y los médicos del sector público, que demandan aumentos salariales y ahora amenazan con renuncias masivas si no ven atendidos sus reclamos, creció este lunes después de que las partes cumplieran otra jornada sin acuerdos tangibles y atrincheradas en sus posturas.

El día comenzó con decenas de facultativos formalizando sus renuncias ante el Ministerio de Salud y Bienestar Social, tal y como había avanzado la víspera a EFE la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González.

"No encontramos ninguna respuesta por parte del Gobierno ni del Ministerio (de Salud). Entonces, ya no tenemos nada que hacer nosotros a nivel ministerial y vinimos a presentar nuestras renuncias", dijo el secretario gremial de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos, Roberto Riveros, a periodistas desde el despacho de Estado.

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El dirigente aseguró que durante las primeras horas del día se presentaron 196 renuncias, al tiempo que alertó que cerca de 600 especialistas de todo el país podrían dejar sus cargos en el transcurso de la semana.

Pero la titular del Ministerio de Salud y Bienestar Social, María Teresa Barán, aclaró durante una conferencia de prensa que su despacho recibió hoy solo 61 renuncias.

Estas renuncias deberán ser aceptadas "expresamente" por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, que tiene "diez días hábiles" después de presentada la dimisión para pronunciarse al respecto, según la ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil en su artículo 56.

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Barán también informó que después de una reunión con su colega de Economía, Óscar Lovera, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, y el mandatario nacional Santiago Peña, se descartó atender de inmediato el reclamo de ajuste salarial de los médicos.

"No llegamos a un acuerdo en este (pedido de) aumento de 3 millones de guaraníes (unos 508,20 dólares) por vínculo (contrato)", afirmó Barán durante la conferencia de prensa.

Por otro lado, la ministra reiteró que el Ejecutivo insistirá ante los médicos la instauración de una carrera sanitaria que permita pagar a los médicos según su grado académico.

"Creo que es lo que se merecen los médicos", agregó la funcionaria.

Pero los médicos ya rechazaron esta propuesta la semana pasada, cuando denunciaron que el proyecto para desarrollar una carrera sanitaria que determine salarios según antigüedad y estudios reposa hace 30 años en el Congreso.

Por su parte, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia llamó a los médicos a sentarse "en la mesa a dialogar" para trabajar en un plan de carrera "que rinda homenaje" a la profesión y determine los aumentos salariales sobre la base de un sistema de meritocracia.

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Las medidas de presión de los médicos, que se iniciaron la semana pasada con una huelga de 5 días, ocurren antes de que el Congreso reciba de manos del Ejecutivo el proyecto de ley de presupuesto de la nación para 2027, previsto para este martes.

Al respecto, el ministro de Economía informó hoy que el Ejecutivo propondrá en el proyecto elevar los gastos del sector salud un 52 %, desde los 500 millones hasta los 760 millones de dólares para el año entrante.

"Ese incremento está vinculado al tratamiento de deudas y un fortalecimiento del proceso de gestión del Ministerio de Salud", sentenció Lovera, después de aclarar que este dinero se usará, entre otras cosas, para financiar medicamentos e insumos en 2027.

El ministro no se pronunció sobre el reclamo de aumentar los salarios de los médicos, pero sí dijo que se estudiará el pago de feriados, otra de las demandas de los galenos agrupados en la Sinamed.

El martes de la semana pasada, Lovera afirmó que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por médicos del sector público y planteó la implementación de una carrera sanitaria, propuesta que el Ejecutivo mantuvo hoy.

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La crisis abierta también ha dejado diversas propuestas de subir algunos impuestos para hacer frente a una eventual suba de salarios.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, se mostró en contra de un alza de tributos y propuso cortar "gastos superfluos". EFE

(foto)