Perú presenta candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para liderar la OIT

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Lima, 31 ago (EFE).- El Gobierno de Perú presentó la candidatura del exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea para liderar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el período 2027-2032, a lo que también opta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz; y el togoleño Gilbert F. Houngbo, actual director del organización.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció este lunes en un comunicado que su representación permanente ante los organismos internacional con sede en Ginebra postuló a González-Olaechea.

Estas elecciones se realizarán el 16 de noviembre próximo a través de votación secreta y el mandato del nuevo director general iniciará el 1 de octubre de 2027.

En su gestión al frente de la Cancillería peruana (2023-2024), durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, González-Olaechea representó al Perú ante múltiples organismos internacionales y reforzó el vínculo del país con la OIT, resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Asimismo, lideró la negociación y suscripción de instrumentos internacionales con países y organismos internacionales.

De igual forma, González-Olaechea trabajó como alto funcionario en la OIT, ha sido asesor del embajador y ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, y ha ejercido funciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

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El excanciller ha presentado su propuesta titulada 'Una vida digna en la era disruptiva', en la que ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna.

En ese sentido, su compromiso es renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger, agregó la Cancillería peruana en su comunicado.

El próximo 23 de setiembre, los candidatos sustentarán su propuesta en Ginebra ante el pleno del actual Consejo de Administración de la OIT y de todos los representantes de los 187 países que la conforman.

Las sesiones serán conducidas por el actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson y transmitidas en vivo a través de los canales oficiales de dicha organización. EFE