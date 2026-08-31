La tasa de paro de Colombia repunta una décima en julio al 8,1% y se aleja de los mínimos de mayo y junio

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La tasa de paro de Colombia cerró julio en el 8,1%, una décima más que en junio y siete décimas menos que hace un año, lo que supuso dejar atrás los mínimos del 8% alcanzados los pasados mayo y junio y que solo fueron mejorados por el 7% de noviembre de 2025.

Según ha informado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los sectores que más empleos crearon fueron las administraciones públicas y defensa, educación y sanidad (404.000); el comercio y la reparación de vehículos (158.000); y la construcción (156.000). Por el contrario, se destruyeron 204.000 puestos en el sector primario.

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El índice de desocupación masculino fue del 6,7%, mientras que para las mujeres fue del 10,1%, arrojando una brecha de género de 3,4 puntos.

Además, la tasa de ocupación (TO) subió seis décimas al pasar del 58,9% de julio de 2025 al 59,5% en 2026. A su vez, la tasa global de participación (TGP) repuntó dos décimas, hasta el 64,8%, y la proporción de trabajadores informales retrocedió seis, hasta el 54,5%.

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Las ciudades que registraron un mayor paro fueron Quibdó (23%), Cartagena (13,6%) y Sincelejo (13%), con la segunda de ellas presentando una variación estadísticamente significativa. Después, las tasas más bajas se dieron en Medellín (7%), Bucaramanga (7,2%) y Pereira (7,5%).