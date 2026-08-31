AMP. El delantero argentino Leo Messi anuncia su retirada de la selección argentina

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El delantero argentino Leo Messi anunció este lunes su retirada de la selección de su país, con la que se coronó campeón del mundo en 2022 y por partida doble en la Copa América (2021 y 2024), y después de haber jugado este verano su sexta Copa del Mundo, donde perdió la final ante España, reconociendo que es una decisión que le duele "en el alma", pero que ya no le queda "más para dar", y avisando que "queda poco y se van cerrando etapas".

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", confirmó Messi, de 39 años, en su cuenta oficial de 'Instagram'.

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El de Rosario aseguró que "queda poco y se van cerrando etapas". "Esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", confesó en relación al fallecimiento de su progenitor, Jorge, el pasado 8 de agosto.

El futbolista del Inter de Miami estadounidense agradeció "todo el cariño de estos 20 años". "Voy a extrañar mucho escucharlos desde dentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y 'bancando' siempre desde fuera, en las buenas y en las malas, mucho más", dijo.

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"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos", agregó el exjugador del FC Barcelona.

Finalmente, Messi defendió que deja a la tricampeona mundial "con la tranquilidad y el orgullo de haber regalado momentos soñados". "Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino", zanjó en su mensaje.

El estelar delantero pone así fin a una larga carrera con la Albiceleste con la que disputó un total de 207 partidos internacionales, anotando 125 goles. El rosarino debutó con 18 años de la mano de José Pekerman en un amistoso ante Hungría en agosto de 2005, de infausto recuerdo, ya que fue expulsado por roja directa nada más salir al campo.

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Ese mal inicio no frenó la carrera internacional del ocho veces ganador del Balón de Oro, que no tuvo siempre el idilio con la selección que gozó en sus últimos años. Al '10', señalado siempre como el heredero de Diego Armando Maradona, no le acompañó la suerte en las grandes citas hasta el final de su carrera cuando alargó un enorme palmarés ya a nivel de clubes.

TRES FINALES MUNDIALISTAS Y CINCO DE COPA AMÉRICA

Sus dos primeros Mundiales acabaron con eliminaciones tempranas, en cuartos de final en 2006 y 2010, ambas ante Alemania, por penaltis y con goleada 4-0 respectivamente, siendo este el mismo rival que en 2014 le privó, en la prórroga, de la Copa del Mundo. Cuatro años después, nuevo disgusto al caer en octavos ante Francia, pero en 2022, en Catar, alcanzó por fin la gloria mundialista al ganar en los penaltis a la selección francesa.

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Un año antes, había ganado su primera Copa América, un torneo donde también perdió sus tres primeras finales, las de 2007, 2015 y 2016, estas dos últimas por penaltis y ante Chile. El último revés incluso le hizo anunciar que dejaba la selección, aunque decidió finalmente volver a vestir la camiseta de una Albiceleste a la que lideró igualmente a su segunda victoria en la Copa América en 2024.

Messi, en cuyo palmarés internacional también sobresalen el oro olímpico de 2008, la 'Finalissima' en 2022 ante Italia o el Mundial Sub-20 de 2005, alargó su carrera internacional hasta rozar los 40 años y, pese a las dudas que había, mostró su compromiso para ayudar a Argentina a defender su título mundial en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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En la cita, el '10' mostró su liderazgo en el equipo de Lionel Scaloni, donde fue clave para que la tricampeona mundial repitiese final. El rosarino anotó un total de ocho goles para quedarse como el segundo máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 21 tantos, uno por detrás de Kylian Mbappé. Pese a su actuación, Argentina no pudo reeditar su título al caer en la prórroga ante la selección española, su último rival en su larga y fructífera carrera internacional.