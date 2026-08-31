Agenda informativa multisoporte América para el lunes 31 de agosto de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Apple afronta el último día de Tim Cook como consejero delegado antes de que John Ternus asuma mañana la dirección de la compañía. (foto)

- Los máximos responsables de Finanzas de los bancos centrales de los países del G20 se reúnen en Asheville, Carolina del Norte (hasta el 1 de enero). (foto)(video)

- Las labores de búsqueda y rescate continúan en el Gran Cañón, en Arizona, después de que una inundación repentina dejara al menos un muerto, unas 15 personas que se cree que están desaparecidas y más de 60 evacuadas. (vídeo)

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- El rapero estadounidense D4vd enfrenta una nueva audiencia para determinar el calendario del juicio por la muerte de una menor hispana con la que supuestamente mantuvo una relación sentimental y cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y mutilado en un automóvil de su propiedad.

- El jurado que delibera en el juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en 2023, retoma sus deliberaciones tras concluir el viernes su segundo día sin alcanzar un veredicto.

Asheville.- G20 FINANZAS.- Los máximos responsables de Finanzas de los países del G20 se reúnen en Asheville, Carolina del Norte (hasta el 1 de septiembre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

- En una casona de Georgia, la organización sin fines de lucro El Refugio acoge a familiares de migrantes recluidos en el remoto Centro de Detención de Stewart, uno de los mayores de EE.UU., que llegan desde lejos para ver a sus seres queridos y, muchas veces, despedirse de ellos. (foto)

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- Siete exintegrantes de Menudo se reunirán en una gira con motivo del 50 aniversario del legendario grupo puertorriqueño, que arrancará en octubre en California y terminará en diciembre en Puerto Rico. (foto) (video)

- Wall Street afronta el cierre de agosto con ganancias, tras un mes de altibajos en el que los índices tocaron máximos históricos antes de ceder terreno.

CUBA

- Surgen 'solineras' por toda Cuba, instalaciones de carga con paneles solares que alivian los apagones. En Playa Mégano, Eduardo León inauguró una que carga hasta 60 vehículos eléctricos al día. (foto)(video)

- Después de la llegada el domingo del Astral de Open Arms, este lunes, en la Terminal de Cruceros de La Habana se van a descargar las 7 toneladas de ayuda humanitaria para el Instituto de Nefrología Dr. Abelardo Buch López y el Hospital Pediátrico Universitario Juan Manuel Márquez. (Foto) (Vídeo)

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MÉXICO

- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara anuncia al ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, dotado con 150.000 dólares. (foto)(video)

- Miles de estudiantes mexicanos regresan a clases en medio del debate sobre prohibir celulares en escuelas básicas y la polémica por IA en el examen de la UNAM. (foto)(video)

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

BRASIL

- Funcionarios del Gobierno de Brasil se reúnen con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, para abordar los aranceles a productos brasileños.

- El Banco Central divulga las cuentas públicas y la relación deuda-PIB de Brasil correspondientes a julio.

COLOMBIA

- Maricruz Angulo, vecina de una zona rural de Buenaventura, recibe las primeras ayudas tras el terremoto, aunque advierte de la presencia de grupos armados que operan en la región. (foto)

- El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, defendió el bombardeo militar en el que murieron diez miembros de las disidencias de las FARC, entre ellos tres menores de edad. (foto) (video)

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato del desempleo de julio en Colombia.

PERÚ

- Crecen los reclamos de la oposición para que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori remueva del cargo al comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola, tras una cuádruple matanza y secuestro de un empresario minero en la norteña ciudad de Trujillo.

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PARAGUAY

- Unos 300 médicos del sector público de Paraguay presentarán sus renuncias, como medida de presión gremial para exigir un ajuste salarial y mejor dotación hospitalaria.

ARGENTINA

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

URUGUAY

- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe sobre el Índice Medios de Salarios de Uruguay correspondiente a agosto de 2026.

BOLIVIA

- El comandante de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, renunció a su cargo al considerar que concluyó su "ciclo" al frente de la institución. (foto)

DEPORTES

Argentina.- El futbolista argentino Lionel Messi, de 39 años, anunció su retiro de la selección albiceleste. (foto) (video)

Brasil.- Las autoridades desplegaron una operación contra futbolistas y agentes por su supuesta implicación en una trama de tráfico de drogas y armas en varios estados del país.

Estados Unidos.- Abierto de Estados Unidos de tenis, hasta el día 13, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (foto).

Ecuador.- Previa de la vigésima octava fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Uruguay.- Comentario del encuentro que las selecciones de Uruguay y Puerto Rico disputan en Montevideo por la segunda fecha de la segunda ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial de Baloncesto de 2027. (foto). EFE

mesaamerica@efe.com

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