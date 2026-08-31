La cumbre del Pacífico arranca marcada por las ausencias y las divisiones sobre China

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Sídney (Australia), 31 ago (EFE).- Los líderes de los países que integran el Foro de las Islas del Pacífico (PIF, en inglés) iniciaron este lunes en Palau su cumbre anual, marcada por la ausencia de varios jefes de Gobierno, las divisiones internas sobre seguridad y la creciente pugna de influencia entre China y Estados Unidos en la región.

La 55ª reunión del Foro, con el cambio climático en el foco de las conversaciones, se celebra hasta el 4 de septiembre en Koror, centro político y económico de Palau.

El lema de la cita es "Construir economías: vida, acción, unidad", en un intento de reforzar la cooperación entre los 18 miembros del bloque y avanzar en asuntos prioritarios para los pequeños Estados insulares.

Sin embargo, destaca la ausencia de los primeros ministros de Fiyi, Vanuatu, Samoa y las Islas Salomón, y del presidente de Kiribati, quieres no asistirán en persona a la cumbre, decisión que amenaza con proyectar una imagen de falta de cohesión.

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El primer ministro de las Islas Salomón, Matthew Wale, tuvo que regresar a su país por la moción de censura presentada contra su Gobierno, mientras el presidente de Kiribati, Taneti Maamau, no pudo viajar debido a la celebración de sesiones parlamentarias y a dificultades para encontrar conexiones aéreas.

Las ausencias se producen después de que los cancilleres del Foro no lograran alcanzar este mes un consenso sobre una declaración para condenar una prueba de misiles realizada por China en aguas del Pacífico.

El 6 de julio, Pekín realizó una prueba de un misil balístico con capacidad nuclear lanzado desde un submarino nuclear que recorrió unos 7.300 kilómetros sobre el Pacífico antes de caer en aguas próximas a la zona económica exclusiva de Tuvalu.

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Kiribati y Nauru, ambos con estrechos vínculos con Pekín, fueron identificados como los países que no respaldaron la iniciativa.

EE. UU. y China regresan al PIF como socios de diálogo, junto a Japón y Singapur, tras quedar excluidos de la cumbre del año pasado. Washington estará representado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y Pekín por su enviado especial para los países insulares del Pacífico, Qian Bo.

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Los países del Foro buscarán coordinar sus posiciones en relación al cambio climático antes de la Pre-COP, una cumbre climática en octubre que precederá a la COP31 y que se celebrará en Fiyi y Tuvalu, con el foco en el impacto en las pequeñas naciones insulares del Pacífico.

El secretario general adjunto del PIF, Esala Nayasi, afirmó que los asuntos que se discutirán ya han sido examinados por funcionarios y ministros y que las delegaciones presentes cuentan con mandato para negociar.

La ceremonia inaugural está prevista para este lunes en el Gimnasio Nacional de Palau, mientras que el momento central de la cumbre será el retiro de líderes del jueves, cuando las delegaciones de los 18 miembros debatirán a puerta cerrada. EFE

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(foto)