Lunes, 31 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 31 ago (EFE).-

Rasuwa (Nepal).- El número de víctimas continúa aumentando tras la riada del pasado miércoles, que ya suma más de 900 muertos y 4.000 desaparecidos en Nepal y China, mientras las autoridades nepalíes tratan de contener la crisis sanitaria con morgues saturadas y cientos de cuerpos sin identificar y Pekín intenta recuperar el acceso al paso fronterizo que quedó destruido.

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Irán.- El Ejército de Irán lanzó este lunes un ataque con drones contra una base estadounidense en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en respuesta al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes.

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Roma.- Italia cumple un mes desde la suspensión del acuerdo Schengen con España y la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, una medida adoptada tras la entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta.

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Biskek.- Los líderes de Rusia, China e Irán participan en Kirguistán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

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Biskek.-El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el líder chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

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Biskek.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi.

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Leópolis (Ucrania).- La preocupación por una posible escasez de alimentos en los supermercados de Ucrania aumenta después de que ataques rusos dirigidos contra las principales cadenas minoristas y algunos productores de alimentos hayan destruido una parte importante de las modernas instalaciones de almacenamiento del país y hayan alterado la logística.

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La Habana.- En las últimas semanas están surgiendo ‘solineras’ por toda Cuba. Unas instalaciones de carga de vehículos, a partir de paneles solares, que suponen un salvavidas ante la falta de corriente en los domicilios. A 30 kilómetros de La Habana, en Playa Mégano, Eduardo León acaba de inaugurar la suya, donde puede llegar a dar electricidad a unos 60 vehículos eléctricos al día, además de ofrecer sus enchufes a los vecinos para que puedan cargar sus aparatos eléctricos personales.

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Buenaventura (Colombia).- Maricruz Angulo, vecina de una zona rural de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano, recibe las primeras ayudas que llegan a su comunidad tras el terremoto, con una sonrisa que se desdibuja cuando alerta de la presencia de miembros de un grupo armado, uno de los varios que operan en esta región del país.

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Ciudad de México.- Miles de estudiantes mexicanos regresan a las escuelas para un nuevo ciclo escolar en medio de un debate para prohibir los teléfonos celulares en las instituciones de educación básica y la polémica de la UNAM por el uso de IA en su examen de admisión.

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Pekín.- La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo por segundo mes consecutivo en agosto, aunque lo hizo a un ritmo menos acusado que el mes anterior, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

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Asheville (EE.UU.).- Los máximos responsables de Finanzas de los bancos centrales de los países del G20 se reúnen en Asheville, Carolina del Norte (hasta el 1 de enero).

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Estocolmo.- El primer ministro de suecia, Ulf Kristersson, recibe en Estocolmo al presidente francés, Emmanuel Macron, para mantener una reunión que tendrá el foco puesto en las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de defensa, una cita tras la cual ambos líderes ofrecerán declaraciones a la prensa.

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Bruselas.- La presidenta Ursula von der Leyen visita el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) de la UE.

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Damasco/Tartús.- El murmullo de los viajeros resuena nuevamente en las calles del casco antiguo de Damasco desde la caída del anterior presidente Bachar al Asad, tras años de silencio y la desaparición del país en los mapas turísticos a causa de las sanciones y la guerra civil.

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Kuta (Indonesia).- El conocido restaurante 'Chez Gado Gado' de Bali se incendió la pasada noche después de que un globo lleno de gas inflamable se quemara y las llamas se propagaran rápidamente al techo de paja del local, según la Policía de Bali.

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Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara anuncia al ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, uno de sus principales galardones, que reconoce con 150.000 dólares la trayectoria y el conjunto de la obra de un escritor en español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués.

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Londres.- Las calles de Notting Hill se llenan de color con su Carnaval y su emblemático desfile para celebrar la cultura caribeña en su 60 edición.

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Putrajaya (Malasia).- Malasia celebró este lunes con un desfile el 69 aniversario de su independencia de Reino Unido, conseguida el 31 de agosto de 1957.

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Miami (EE.UU.).- Siete exintegrantes de Menudo se reunirán en una gira con motivo del 50 aniversario del legendario grupo puertorriqueño, que arrancará en octubre en California y terminará en diciembre en Puerto Rico con sus canciones adaptadas a las voces adultas de sus antiguos miembros, pero que, aseguran en entrevista con EFE, mantienen el sonido que los caracterizó.

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Milwaukee (EE.UU.).- Todavía visiblemente emocionado por coronarse en el Milwaukee Mile con el quinto título de su carrera en la IndyCar, el español Álex Palou aseguró en una entrevista con EFE que "nunca ha estado tan a gusto" como piloto y advirtió de que "todavía queda mucho combustible" para hacer posible algo que parecía inalcanzable: superar los 7 campeonatos del legendario AJ Foyt.

cdp/alm/EFE

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