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EEUU "toma nota" del referéndum y espera que Islandia siga siendo "un socio cercano" de Washington y Europa

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El Gobierno de Estados Unidos ha recalcado que "respeta la decisión soberana" de la población de Islandia, que el sábado rechazó en referéndum reanudar las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea (UE), al tiempo que ha mostrado su confianza en que el país "seguirá consolidándose" como "un socio cercano" de Washington y Europa.

"Estados Unidos toma nota del referéndum celebrado en Islandia el 29 de agosto sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión a la UE", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, quien ha manifestado que Washington "respeta la decisión soberana del pueblo islandés" y "confía en que Islandia seguirá consolidándose como un aliado sólido y valioso de la OTAN y un socio cercano de Estados Unidos y Europa".

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"Esperamos fortalecer nuestra colaboración con Islandia en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad, la energía, la innovación y los lazos económicos y culturales, para seguir impulsando nuestra visión compartida de paz y prosperidad", ha destacado, según un comunicado publicado por el departamento.

El 'no' se impuso en la votación con un 52,8%, más de cinco puntos porcentuales por delante de los partidarios de la reanudación de las conversaciones con Bruselas (un 47,2%), según los resultados finales del referéndum, que contó además con una participación del 82,5%, la más alta desde las elecciones parlamentarias de 2009.

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Islandia comenzó las conversaciones en 2010 solo para dejarlas aparcadas tres años después precisamente, entre otros factores, por la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La victoria del 'no' supone que el electorado no ha confiado en las promesas de la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, y, sobre todo, el liberal ministro de Economía, Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, para blindar su sector pesquero, que representa un 40% de la economía del país.

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