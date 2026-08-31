Emiratos niega que Irán haya atacado su base aérea y dice que interceptó un dron iraní

Guardar

El Cairo, 31 ago (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes haber interceptado un dron lanzado desde Irán, al tiempo que negó que una de sus bases aéreas haya sido atacada, como afirmó el Ejército iraní, tras el bombardeo estadounidense sobre la isla iraní de Larak.

"Nuestra Fuerza Aérea interceptó un dron procedente de Irán sobre aguas territoriales del país", aseguró el Ministerio de Defensa emiratí en un comunicado, sin hablar de víctimas.

Afirmó también, en otra nota posterior, que "lo que circula en los medios de comunicación sobre el ataque con misiles a la base aérea de Al Minhad es completamente falso".

"Las Fuerzas Armadas (emiratíes) están plenamente preparadas para hacer frente a cualquier amenaza que pueda surgir, con el fin de preservar la soberanía, la seguridad y la estabilidad del Estado", aseguró el ministerio de ese país árabe del golfo Pérsico, aliado de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El citado ministerio instó a la ciudadanía a "obtener toda la información de fuentes oficiales del país y a evitar rumores y desinformación".

Poco antes, las autoridades iraníes afirmaron que sus unidades lanzaron en la madrugada de este lunes un ataque contra una base estadounidense en EAU en respuesta al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes.

Jordania, otro país árabe aliado de EE.UU., también aseguró que sus sistemas interceptaron este lunes ocho misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní.

Este cuerpo militar de Irán había afirmado a su vez el lanzamiento de ataques con misiles contra dos bases estadounidenses en el reino hachemí, también en respuesta al bombardeo sobre la isla de Larak.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) confirmó, por su parte, un ataque "de precisión" contra dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz.

El CENTCOM dijo en un mensaje en su cuenta de X que la colocación de minas por parte de la Guardia Revolucionaria iraní representaba "una amenaza inminente" en el estrecho de Ormuz. EFE