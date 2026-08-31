Venus Williams vuelve a caer en primera ronda

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Redacción deportes, 31 ago (EFE).- La estadounidense Venus Williams, dos veces ganadora del Abierto de Estados Unidos, ha perdido por quinta vez consecutiva en la primera ronda del torneo norteamericano al caer ante su compatriota Sofia Kenin.

Williams, vencedora en 1999 y 2009, así como cuatro veces del Abierto de Australia, dos de Roland Garros y seis de Wimbledon, cedió en dos mangas por 2-6 y 6-7 (6), pese a disponer de siete puntos para ganar la segunda manga.

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En el partido que comenzó más tarde en la historia del Abierto (00.13 horas, 04.13 GMT), Kenin, número 110 del ránking de la WTA, pudo con venus (618), que no gana desde que se impuso en julio de 2025 ante su compatriota Peyton Stearns.

A sus 46 años, Venus Williams cedió con facilidad en la primera manga, pero en la segunda, tras ir perdiendo también con claridad por 2-4, reaccionó para ponerse con 5-4 y 40-0, y luego tuvo un 6-2 en el desempate, pero lo desperdició. EFE

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