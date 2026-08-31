Entre la distracción y la seguridad, México debate uso de celulares en el regreso a clases

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Ciudad de México, 31 ago (EFE).- Miles de estudiantes mexicanos regresaron este lunes a clases en medio del debate para prohibir los teléfonos celulares en las instituciones de educación básica y la polémica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el uso de inteligencia artificial (IA) en su examen de admisión.

Entre libretas, mochilas y uniformes, alumnos de preescolar, primaria y secundaria volvieron a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2026-2027, mientras continúa la discusión sobre cómo regular el uso de dispositivos móviles.

En las últimas semanas, el Gobierno mexicano ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer criterios sobre cuándo, cómo y con qué excepciones pueden utilizarse estos dispositivos en las escuelas, un tema que la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a consulta con docentes durante agosto.

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Este lunes, el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que el 81 % se pronunció a favor de establecer lineamientos para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos, el 48 % consideró que los celulares dificultan mantener la atención de los estudiantes, mientras que un 38,7 % señaló que los conflictos surgidos en redes sociales terminan trasladándose a las aulas.

A las puertas de la Escuela Secundaria 32 'José María Morelos y Pavón', en la Ciudad de México, padres y madres coincidieron en la importancia de restringir el uso de teléfonos, principalmente por las distracciones que generan, aunque señalaron que algunas veces cumplen una función de seguridad.

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"Puede ser un arma de doble filo: en una emergencia tu hijo se puede comunicar contigo de manera inmediata, sin embargo, también puede ser una distracción", comentó a EFE César Rodríguez.

Por su parte, Eva Cerecero, quien no permite que su hijo lleve móvil a la escuela precisamente por que "es una distracción", está de acuerdo con que se restrinja el uso de móviles, pues lamentó que en este tiempo "de tanta tecnología, ya el cerebro no les da para más si no están con el teléfono".

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Sin embargo, para algunas familias es importante que sus hijos lo lleven consigo para localizarlos ante una emergencia, como Paola Flores, madre de una alumna de segundo grado, quien todos los días se traslada con su hija desde Tizayuca, Hidalgo.

"Nada más es para tenerla localizada, la verdad con tanto que está pasando, que los niños se están perdiendo, que no saben dónde están, yo prefiero mil veces que mi hija esté ubicada", compartió.

Pero en esta secundaria el debate sobre el uso de celulares no es nuevo. El director del plantel, Ricardo De León, explicó a EFE que desde hace varios años los alumnos guardan sus teléfonos en cajas al iniciar la jornada y los recuperan al salir.

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"Nosotros acataremos eso, o si no se permite el celular, que lo veo muy complicado, porque si algún chico se lo esconde para nosotros es complicado y no podemos tocarlos o revisarlos de alguna manera exhaustiva", señaló, al considerar que "la mejor manera es la educación, más que la prohibición".

El nuevo ciclo escolar arranca entre debates sobre el uso de la tecnología: mientras el Gobierno analiza restringir los celulares en las escuelas, la UNAM enfrenta cuestionamientos por irregularidades y uso de IA en su examen de admisión.

La UNAM tuvo que repetir de forma presencial su examen de admisión tras detectar resultados atípicos, casos de uso no autorizado de IA y ayuda externa en la primera prueba completamente en línea.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado a favor de restringir los celulares en los planteles, y la SEP anunció que esta semana seguirá trabajando con las autoridades educativas estatales para definir los lineamientos nacionales.

Ambos debates ponen sobre la mesa cómo regular el uso de nuevas tecnologías en los espacios educativos y sus implicaciones para el acceso y la equidad. EFE

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