Medvedev vuelve a la senda de la victoria

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Redacción Deportes (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El ruso Daniil Medvedev dejó atrás la tempranera eliminación sufrida esta misma semana en el ATP 250 de Winston Salem y se impuso por 6-4, 6-2 y 6-4 al francés Hugo Gaston para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Medvedev, número ocho del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021, necesitó dos horas y 18 minutos para tumbar a Gaston, número 88 del ránking mundial.

El ruso venía de una sorprendente derrota en la primera ronda de Winston Salem contra Martin Damm, y la semana anterior había caído ante Brandon Nakashima en la segunda ronda de Cincinnati.

Medvedev dejó atrás además las malas sensaciones del año pasado en Flushing Meadows, cuando se estrelló en su debut ante el francés Benjamin Bonzi.

Le espera en la segunda ronda quien resulte ganador entre el belga Raphael Collignon y el estadounidense Sebastian Gorzny. EFE