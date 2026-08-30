Fundación ONCE, CERMI y ASEMDIS organizan en noviembre el III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad

27/08/2026 III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad. Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS), organizarán en Madrid el III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad los próximos 26 y 27 de noviembre. SOCIEDAD FUNDACIÓN ONCE

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Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS), organizarán en Madrid el III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad los próximos 26 y 27 de noviembre.

Así, el congreso se celebrará en el Espacio Ventas de Madrid bajo el lema 'Lo que sostiene un sueño. El gran reto emocional de emprender' para abordar "las principales dificultades señaladas por los emprendedores del sector".

Entre estas dificultades se encuentran el acceso limitado a la financiación, la falta de redes de apoyo y la escasa oferta de formación adaptada, explican las entidades en un comunicado.

De hecho, datos del estudio 'Emprender con discapacidad en España' --impulsado por Fundación ONCE y el Observatorio del Emprendimiento en España-- reflejan que más del 20% de las personas con discapacidad optan por el autoempleo.

Asimismo, el informe señala que el 12% de este colectivo realiza alguna actividad emprendedora y un 9,7% adicional muestra interés por iniciarla en los próximos tres años, si bien presentan una menor intención de emprender y consolidan menos negocios en comparación con las personas sin discapacidad.

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El encuentro está dirigido a empresarios, emprendedores, personas con discapacidad interesadas en iniciar un negocio, así como a profesionales de entidades de soporte laboral, técnicos de empleo, mentores, inversores y emprendedores sin discapacidad en busca de alianzas. Las inscripciones e información sobre la cita están disponibles a través de su portal web oficial.