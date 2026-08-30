Un incendio en la provincia turca de Antalya calcina viviendas y cultivos agrícolas

Guardar

Ankara, 30 ago (EFE).- Un incendio forestal originado en la costa mediterránea de Turquía ha causado grandes daños a viviendas, tierras agrícolas e invernaderos en varias localidades de la provincia de Antalya, uno de los principales destinos turísticos del país, según informaron este domingo las autoridades del Estado euroasiático.

El fuego se declaró el sábado en una zona agrícola del municipio de Seydikemer, en la provincia de Mugla, y se propagó rápidamente hacia el vecino municipio de Kas en Antalya, atizado por rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora que dificultaron las tareas de extinción.

PUBLICIDAD

En ellas participan 450 efectivos del Cuerpo de Bomberos equipados con 72 camiones cisterna y dos excavadoras, y apoyados por 15 helicópteros, cuatro aviones y decenas de voluntarios.

Tras luchar contra llamas durante toda la noche, los equipos lograron contenerlas en gran medida durante la madrugada, aseguró la Dirección General de Silvicultura de Turquía en un comunicado.

"Nuestros esfuerzos para controlar completamente el incendio continúan", señala la nota.

El gobernador de Antalya, Hulusi Sahin, confirmó tras inspeccionar la zona que no se han registrado víctimas mortales ni heridos, aunque numerosos invernaderos y casas se convirtieron en pasta de las llamas.

En la pequeña localidad de Palamut, el fuego destruyó casi el 80 % de las viviendas, según estimó su regidor, Ramazan Güzel.

“Nuestros invernaderos, olivos, casas y graneros se quemaron. Incluso los cultivos de los vecinos quedaron completamente destruidos. También hemos perdido ganado vacuno, ovino y caprino”, lamentó Güzel en declaraciones recogidas por el diario Hürriyet.

“Nunca antes había visto un incendio de esta magnitud en nuestra zona. Sobre todo, hemos perdido nuestros bosques, que no podrán regenerarse a corto plazo”, añadió.

Por el momento, las autoridades no han precisado la superficie total que ha sido devastada por el fuego. EFE