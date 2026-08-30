El Gobierno aprobará el próximo martes un paquete de 165 millones para ayudar a Ceuta

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El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros un plan de emergencia para Ceuta dotado con 165 millones de euros, que se sumarán a los 180 millones del plan de recuperación a medio plazo anunciado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, según ha avanzado 'El País'.

Este paquete de medidas de emergencia estará dirigido a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos, según la misma información.

El plan supondrá una inyección directa de 80 millones de euros en la economía de Ceuta durante los próximos cuatro meses. De esta cantidad, 35 millones de euros se destinarán a ayudas directas para pymes y autónomos y otros 15 millones a revitalizar el comercio y el turismo.

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Además, el Ejecutivo aprobará 15 millones de euros para reforzar los servicios de educación, sanidad y justicia en la ciudad autónoma.

Al margen de este plan, el pasado jueves el Gobierno y las comunidades autónomas pactaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.

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Por otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta.