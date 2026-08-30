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VÍDEO: Islandia rechaza en referéndum las conversaciones de adhesión a la Unión Europea

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Islandia ha rechazado este domingo la reanudación del procedimiento de adhesión a la Unión Europea en un plebisicito cuyos resultados han dado un vuelco a los pronósticos iniciales que apuntaban a una ligera mayoría de partidarios de la incorporación, y que ponen de manifiesto la desconfianza hacia Bruselas que alberga una mayoría de la población islandesa en temas tan espinosos como una política común de pesca.

El 'No' se impone ahora mismo con un 52,5% (99.037 votos), cinco puntos porcentuales por delante de los partidarios de la reanudación de las conversaciones con Bruselas (un 47,5%, 89.459 votos) a falta de terminar el recuento en la circunscripción suroeste, donde el vuelco es imposible, según las estimaciones de la radiotelevisión pública de Islandia (RUV).

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Islandia comenzó las conversaciones en 2010 solo para dejarlas aparcadas tres años después precisamente, entre otros factores, por la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La victoria del 'No' supone que el electorado no ha confiado en las promesas de la primera ministra Kristrún Frostadóttir y, sobre todo, el liberal ministro de Economía Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, para blindar su sector pesquero.

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