Feijóo dice que un Gobierno "en fase terminal" no está "habilitado" para aprobar un nuevo sistema de financiación

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado el modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno tras su acuerdo con ERC y que, a su juicio, solo busca la "supervivencia" de Pedro Sánchez. Tras asegurar que se trata del "antimodelo", ha indicado que un Ejecutivo que está "en fase terminal" no está "habilitado" para aprobar el nuevo sistema.

"Primero, no es un modelo, es un sistema de supervivencia; segundo, el Gobierno va a repartir un dinero que no tiene, no tiene los Presupuestos del Estado; y tercero, es un modelo diseñado por un partido independentista de Cataluña", ha declarado Feijóo en una entrevista en Santiago de Compostela con Europa Press.

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A finales de julio, el Ministerio de Hacienda decidió retrasar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se abordará la reforma del modelo de financiación autonómica hasta el 4 de septiembre, tras la petición de aplazamiento solicitada por las comunidades autónomas del Partido Popular.

Al ser preguntado con qué planteamiento acudirán a esa reunión de septiembre las comunidades del PP, Feijóo ha manifestado su rechazo a la reforma del sistema de financiación que ha expuesto el ministro de Hacienda, Arcadi España, y que solo cuenta con el apoyo de Cataluña y Canarias. "El Gobierno no tiene un modelo de financiación, el Gobierno tiene un modelo de subsistencia", ha apostillado.

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"COMPRAR LA SUPERVIVENCIA" DE SÁNCHEZ

Según Feijóo, el Ejecutivo "no tiene como objetivo el funcionamiento de los servicios públicos", ya que, según ha subrayado, "es incapaz de gestionar los que le corresponden", como "las políticas de interior, las políticas de seguridad, la política exterior, la política de inmigración" o "la política de infancia".

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"¿Pero cuál es el modelo del Gobierno? No nos olvidemos, aquí lo que hay detrás es comprar con el dinero de los servicios públicos de los españoles la supervivencia de unos de unos meses más en el Gobierno de España", ha relatado.

En ese contexto ha enmarcado el acuerdo del Gobierno con ERC, un partido "independentista" que, a su juicio, "marca la supervivencia" y por eso el propio líder de esa formación, Oriol Junqueras, fue el encargado de "diseñar" y presentar el nuevo modelo.

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"¿Quién es el que ha anunciado el nuevo modelo de financiación? El secretario general de ERC saliendo del Palacio de la Moncloa. Un señor que no forma parte, por supuesto, del Gobierno central ni tampoco forma parte del Gobierno de Cataluña", ha aseverado.

"NO ES UN MODELO, ES EL ANTIMODELO"

Feijóo ha señalado que su partido no puede estar de acuerdo con el nuevo sistema porque esto no puede ser "una subasta". Así, ha dicho que un ciudadano de Almería, de Ceuta o de Santiago de Compostela tiene que tener "las mismas posibilidades para operarse una prótesis de cadera, para llevar a su hijo a una escuela de primaria o para que un mayor pueda tener un servicio de atención a domicilio".

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"Este Gobierno está en fase terminal, no puede diseñar el modelo de financiación de futuro de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales de los españoles. No está habilitado para ello", ha enfatizado.

Al ser preguntado si el Gobierno debería escuchar el informe de Fedea que señala que el sistema de financiación autonómica del Gobierno arriesga la solvencia del Estado y prima a Cataluña, Feijóo ha señalado que "efectivamente" porque la propuesta actual "no es un modelo". "Es el antimodelo, que es radicalmente distinto", ha finalizado.

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