27/08/2026 Pilar Rubio saca su lado más rockero y se va de concierto sin Sergio Ramos en medio de los rumores de crisis. En medio de las informaciones que en los últimos días han puesto el foco en las diferencias entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, la presentadora continúa disfrutando del verano a su manera y demostrando que, aunque comparta una vida junto al exfutbolista y sus cuatro hijos, también tiene sus propios planes y aficiones. Esta semana, la periodista Sandra Aladro aseguraba que el matrimonio lleva "vidas muy diferentes y gustos muy diferentes", unas palabras que llegan precisamente cuando acaban de celebrar sus 14 años de relación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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En medio de las informaciones que en los últimos días han puesto el foco en las diferencias entre Pilar Rubio y Sergio Ramos, la presentadora continúa disfrutando del verano a su manera y demostrando que, aunque comparta una vida junto al exfutbolista y sus cuatro hijos, también tiene sus propios planes y aficiones. Esta semana, la periodista Sandra Aladro aseguraba que el matrimonio lleva "vidas muy diferentes y gustos muy diferentes", unas palabras que llegan precisamente cuando acaban de celebrar sus 14 años de relación.

Y es que una vez más, la comunicadora ha dejado claro que no necesita tener a su marido a su lado para disfrutar de una de sus grandes pasiones. La televisiva sacaba su lado más rockero y se iba de concierto sin el exfutbolista, rodeándose de amigos y dejándose llevar por la música durante una velada en la que se mostró de lo más animada.

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La presentadora se dejaba ver junto a un grupo de personas y, especialmente, acompañada por varias amigas, con las que estuvo conversando antes de disfrutar del espectáculo. Relajada y sonriente, se movió al ritmo de la música y se animó incluso a tararear parte de las canciones mientras disfrutaba de la noche en buena compañía.

También quiso inmortalizar el momento y no dudó en hacerse un selfie junto al grupo con el que compartió esta cita musical. Una imagen que vuelve a poner de manifiesto su faceta más independiente y su afición por disfrutar de planes propios, especialmente vinculados a la música rock, una pasión que ha reconocido en numerosas ocasiones.

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De hecho, la propia presentadora ya explicó en el pasado cómo entiende su relación y la importancia de que ambos tengan sus propios espacios. "No tenemos que compartirlo todo", aseguró, defendiendo que lo bonito de una pareja es poder disfrutar juntos de determinadas cosas, pero también conservar parcelas propias con amigos y familiares. En aquella ocasión incluso bromeaba con que no veía a su marido acompañándola a un festival de heavy metal.

Una filosofía que ambos parecen mantener también este verano. Mientras ella ha disfrutado de diferentes planes y viajes, entre ellos una escapada a Corea del Sur junto a sus cuatro hijos, el exfutbolista ha pasado parte de sus vacaciones entre Estados Unidos y Andalucía, donde también ha disfrutado de tiempo con su familia y sus amigos.

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Todo ello se produce, además, en una semana especialmente significativa para el matrimonio. Han celebrado 14 años desde que sus caminos se cruzaron y siete como marido y mujer, una fecha que el deportista quiso conmemorar públicamente con una romántica declaración hacia la presentadora. Compartió varias fotografías junto a ella y aseguró que es "un pilar imprescindible, mi mejor compañía y el amor de mi vida".