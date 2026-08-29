Agencias

León XIV envía ayuda económica a Nepal tras la riada

Guardar

Ciudad del Vaticano, 29 ago (EFE).- El papa León XIV ha enviado una "ayuda económica" a la Caritas de Nepal tras la devastadora riada del pasado miércoles, que por el momento se ha saldado con la vida de al menos 676 personas, según el último balance.

La ayuda del papa, cuya cuantía no ha sido revelada, se destinará a comida, bienes de primera necesidad y centros de acogida para los desplazados, informa este sábado el medio oficial Vatican News.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana ha desembolsado 500.000 euros obtenidos de las donaciones de sus fieles en la declaración de la renta, según la misma fuente.

Las autoridades de Nepal han elevado este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas, mientras que casi 3.000 siguen en paradero desconocido en ambos lados de la frontera. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Médicos de Túnez exigen declarar emergencia sanitaria ante el aumento de muertes por calor

Infobae

Ayuntamiento de Oslo habilita un libro de condolencias para despedir al rey Harald V

Infobae

El sabor y el ritmo iberoamericano toman Bruselas en el 25 aniversario de la Fiesta Latina

Infobae

Feyenoord, Inter y Liverpool, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en Champions

Feyenoord, Inter y Liverpool, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en Champions

China da por "prácticamente vaciada" la represa natural formada tras la riada

Infobae