Urgencias compartidas en Balaídos

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Vigo/Bilbao, 29 ago (EFE).- Celta y Athletic, dos equipos construidos para pelear por los puestos europeos, miden este domingo sus dudas en Balaídos, donde los celestes perdieron el pasado jueves ante Osasuna, y a donde los rojiblancos llegan con la necesidad de puntuar para evitar igualar su peor inicio liguero en los últimos 35 años tras arrancar con dos derrotas en otros tantos duelos.

Una imprudencia del veterano Marcos Alonso condenó al equipo de Claudio Giráldez ante Osasuna. La expulsión del defensa madrileño allanó el camino al triunfo al conjunto de Luis Miguel Ramis, que supo explotar la fragilidad defensiva de los celestes en su propia área.

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Al equipo gallego le está costando crear ocasiones de gol, pero también defender su propia área, tanto en acciones a balón parado como tras centros laterales. Esa es la obsesión de Giráldez, por eso este verano decidió incorporar a su cuerpo técnico a un especialista en la estrategia: Alberto Suárez.

Sin Marcos Alonso, que cumplirá sanción por la tarjeta roja directa que vio el pasado jueves, el sueco Carl Starfelt entrará en la línea defensiva. No será la única novedad. Aleix Febas formará en la medular, probablemente junto a Aleix Moriba, y Ferrán Jutglà recuperará su puesto en la delantera, donde podría estar acompañado por Hugo González, la sensación de la pretemporada al que Giráldez todavía no ha dado minutos en Liga, y Swedberg, que repetiría en el once.

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El Athletic Club encara la visita al Celta sin haber estrenado aún su casillero de puntos tras perder frente a Sevilla y Barcelona y en medio de una marejada interna por el conflicto entre la plantilla y el club del que se tuvo conocimiento el jueves al acabar el partido del Camp Nou.

Los futbolistas rechazaron comparecer ante los medios de comunicación "por un problema interno" del que ninguna de las partes ha aclarado por ahora su origen, pero que ha enturbiado un arranque de liga y de la 'era Terzic' que a nivel deportivo está siendo ya complicado.

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El equipo rojiblanco es colista junto a la Real Sociedad después de una decepcionante puesta de largo en San Mamés ante el Sevilla y de un 2-0 en la visita al Barça en una cita en la que el conjunto bilbaíno compitió bien la primera media hora antes de sucumbir ante la superioridad azulgrana a pesar de la gran labor de Unai Simón.

En el entorno bilbaíno se espera que la escuadra de Terzic, que recupera a Yuri tras la sanción por una roja directa que el CTA valoró como "un error claro y manifiesto", y sobre todo sus activos más importantes den un paso adelante imprescindible para reforzar la confianza y aliviar la presión.

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En cuanto al once, además de la esperada vuelta de Yuri al lateral zurdo en lugar de un Johaneko que fue de lo mejor del Athletic en Barcelona, parece muy probable la titularidad de Yeray, Sancet y Canales, los únicos futbolistas que junto a Simón han jugado los 180 minutos.Una jornada más causan baja en ese encuentro los lesionados Dani Vivian y Beñat Prados.

- Alineaciones probables:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Yoel Lago; Álvaro Núñez, Febas, Moriba, Carreira; Hugo González, Swedberg y Jutglà.

Athletic: Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Yuri; Canales, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: pendiente de designación

Estadio: Balaídos

Hora: 21.30

A Coruña, 29 ago (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, desconfía del mal inicio de Liga del Valencia, con un solo punto en las dos primeras jornadas tras empatar sin goles ante el Celta y caer por la mínima frente al Betis (0-1).

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“Los equipos de (Carlos) Corberán están muy bien trabajados, tienen muchísimas variantes. Están teniendo bajas, pero están trabajando muy bien. Han hecho partidos muy correctos contra dos rivales de muchísima identidad como Betis y Celta. Esperamos un partido igualado”, señaló el técnico deportivista.

En la rueda de prensa previa al encuentro de Riazor, Hidalgo celebró el acuerdo entre los dirigentes y la Federación de Peñas para devolver la animación al estadio porque los aficionados son “los que te empujan y te sostienen en los malos momento”.

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“Es la mejor de las noticias que podíamos tener. Es una alegría poder volver a tener a todo el mundo unido. Esperemos mañana tenerles cerca, estar todos juntos y sobre todo disfrutar. El año pasado hicimos un trabajo brutal para llegar a la Primera División y ahora lo más importante es disfrutarlo”, apuntó.

En este sentido, el técnico del Dépor avisó de que el deportivismo debe de estar preparado para “sufrir” ante el Valencia, un rival al que la afición blanquiazul tiene en el punto de mira desde aquel famoso penalti fallado por Miroslav Djukic en Riazor el 14 de mayo de 1994, que evitó el primer título de Liga de los gallegos.

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“Tenemos que estar muy concentrados en todos los aspectos. Tenemos que ser sólidos, pero sobre todo generar un volumen más alto de ocasiones. El nivel en Primera ha aumentado y estamos en ese proceso de intentar coordinar ese balance entre el ataque y la defensa. Con balón tenemos que mejorar. La solidez la tenemos, aunque hemos encajado en los dos partidos y eso no me gusta”, analizó.

Hidalgo avaló el fichaje del extremo Adama Traoré, a quien no incluirá en la convocatoria porque sólo ha participado en dos entrenamientos con el grupo y llevaba “mucho tiempo sin entrenar con un equipo”.

“Su llegada es una gran noticia. Nos va a dar muchísimo con esa velocidad, ese uno contra uno y con ese espacio que en Primera División es necesaria. Pero hay que tener pausa con él porque es un jugador muy explosivo”, subrayó. EFE

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Bilbao, 29 ago (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, subrayó que no quiere "distracciones en el campo" derivadas del conflicto que mantienen sus futbolistas con los dirigentes de la entidad, del que se tuvo conocimiento público tras el partido del jueves frente al FC Barcelona.

"He hablado con los capitanes de todo esto y lo que quiero es que no haya distracciones en el campo. El objetivo es recuperarnos, sacar lo positivo de los partidos anteriores y dedicarnos enteramente al partido de mañana", recalcó el técnico alemán en la rueda de prensa previa a la visita al Celta.

Terzic añadió que la negativa de los futbolistas a efectuar declaraciones tras el partido del Camp Nou "es una situación interna que no tiene nada que ver con los medios y los jugadores".

El pasado jueves, instantes antes de la comparecencia de Terzic en la sala de prensa del Camp Nou tras la derrota frente al Barça, se informó públicamente de que los jugadores habían tomado la decisión de no hacer declaraciones "por un problema interno en el club".

Los futbolistas no han ofrecido por ahora más detalles sobre el origen de ese problema del que se ha sabido su existencia después de en los últimos días haya trascendido la decisión de los rectores del Athletic de retirar las invitaciones para los partidos de San Mamés a los empleados del club, entre ellos los miembros del primer equipo. EFE