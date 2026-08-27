El futuro de Coudet, en el aire tras la eliminación de River Plate en la Copa Sudamericana

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- La temprana eliminación del argentino River Plate en la Copa Sudamericana ha dejado en una complicada situación a su entrenador, Eduardo Coudet, muy cuestionado en las últimas semanas por la afición 'millonaria' por la mala racha del equipo.

Llegado en marzo pasado, procedente del Alavés español, para tomar la difícil posta de relevar al técnico más exitoso en la historia de River Plate, Marcelo Gallardo, los malos resultados registrados bajo la batuta del 'Chacho' Coudet parecen haber lastrado su futuro. O, al menos, colmado el vaso de la paciencia de los seguidores.

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El Independiente Santa Fe, que había conseguido un empate sin goles en la ida, se presentó en Buenos Aires para disputar el duelo de vuelta de octavos de final del segundo torneo de la región -tras la Copa Libertadores- en una serie que debió ser reprogramada a raíz del grave terremoto registrado en Colombia.

Y el temblor alcanzó anoche a la estructura del estadio Monumental después de que el equipo franjirrojo cayese en la tanda de penaltis (7-8) tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

"Que se vayan todos" o "la camiseta de River se tiene que transpirar" fueron algunos de los cánticos de los aficionados más enfurecidos que fueron recogidos al término del encuentro por las cámaras de televisión.

El hartazgo de los hinchas 'millonarios' con Coudet -al que llevan pitando varias semanas desde las gradas- y la actual situación del equipo ha llevado a pedir "que vuelva Ramón", en referencia al exfutbolista Ramón Díaz, quien sigue a Gallardo en la lista de títulos logrados al frente del banquillo de River -incluida una Copa Libertadores en 1996- y que actualmente se encuentra sin equipo.

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Otros nombres citados en las quinielas de la prensa argentina, por si hubiese un rápido desenlace, son los de dos exfutbolistas de River que actualmente dirigen en México: Hernán Crespo (Atlas) y el exsevillista Matías Almeyda (Monterrey).

Coudet, que anoche suspendió su comparecencia pospartido ante los medios y estuvo reunido en el estadio hasta avanzada la madrugada, llegó al 'Millonario' en marzo pasado y firmó contrato hasta finales de 2027.

Procedente del Alavés, su séptimo equipo como entrenador -segundo en España, después del Celta- tras colgar las botas en 2010, cumple en el 'Millonario' el difícil rol de crecer a la sombra, siempre alargada, de Marcelo Gallardo, como ya le ocurriera a Martín Demichelis en 2022.

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El técnico más exitoso en la historia del club, con catorce títulos en ocho años y medio (2014-2022) en su primera etapa como entrenador de River, puso fin a su segundo ciclo, iniciado en agosto de 2024, el pasado 23 de febrero, tras una racha de malos resultados entre finales de 2025 y el comienzo de 2026.

"No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y agradecerle sus palabras", declaró Coudet el pasado 4 de marzo, cuando fue presentado como nuevo entrenador de River.

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Aquel día, sentado junto al presidente de la entidad, Stefano di Carlo, y el secretario técnico e ídolo del club, el uruguayo Enzo Francescoli, también afirmó: "Sé lo que conlleva estar acá. River exige ganar campeonatos y la responsabilidad es mía”.

Pese a que el 'Chacho' inició su etapa con un ajustado triunfo a domicilio por 1-2 ante Huracán en el Torneo Apertura del fútbol argentino, la suma de malos resultados y la escasa identificación del público con él han llevado a la situación actual.

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River no consigue levantar cabeza, pese a los esfuerzos por fichar grandes nombres en este segundo semestre del año: Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada.

El equipo está fuera de la Copa Argentina -en la que cayó ante Aldosivi en dieciseisavos de final-, acaba de quedar eliminado en la Copa Sudamericana (ya que este año no logró la clasificación para la Libertadores) en octavos y actualmente es penúltimo en el grupo B del Torneo Clausura, con cuatro derrotas en seis jornadas.

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Su situación con vistas a los torneos continentales del próximo año se complica, ya que actualmente es undécimo en la Tabla Anual, es decir, se encuentra a dos puestos del último que da derecho a disputar al menos la Copa Sudamericana en 2027.

Por el momento, a la espera de que haya algún movimiento de las partes, el futuro de Coudet en River es una incógnita. EFE