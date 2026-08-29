VÍDEO: Mourinho: "El Balón de Oro no es ni del PSG ni de la selección española, está aquí"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado que el futuro Balón de Oro "no tiene que ser ni del Paris Saint-Germain ni de la selección española" y que todo el mundo "sabe" que está en el conjunto blanco, haciendo referencia a un Kylian Mbappé que "hizo historia este verano".

"Es una cosa individualmente muy bonita. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echas de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a 'Zizou', a Lothar Matthäus... No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la 'Champions' o porque ganó el Mundial. Si quieres premiar la 'Champions' o el Mundial, da el Balón de Oro a Luis Enrique o a De la Fuente, que merece el Balón de Oro de los entrenadores", señaló en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Málaga.

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En este sentido, explicó que "otra cosa es el mejor jugador del mundo". "Y no tiene que ser ni del Paris Saint-Germain ni de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos, tres o cuatro y nosotros sabemos quiénes son y sabemos dónde están: aquí. Sabemos quién individualmente ha hecho historia este verano. El Balón de Oro tiene política, y cuando entra la política ya no me gusta tanto. En el Balón de Oro a entrenador la duda es Luis Enrique o De la Fuente; para jugador, es otro", advirtió.

Por otra parte, aseguró que el equipo "está bien" y que a pesar de que hay jugadores que han tenido "pretemporadas diferentes", también tienen una "plantilla fuerte y con soluciones para poder compensar estos pequeños problemas". "Mañana Cucurella empieza y Álvaro -Carreras-, que ha jugado, y bien, contra el Espanyol y la Real Sociedad, se quedará en banquillo. Después si 'Cucu' llega al 70-75 y le falta gasolina, tenemos a Álvaro para entrar. Ese es el tipo de solución que una plantilla como esta da a un entrenador", indicó.

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Sobre qué tipo de concentraciones llevarán a cabo este curso, el técnico portugués aseguró que se irá decidiendo según las necesidades. "Hay dos tipos de concentración: la de dormir en el hotel o en Valdebebas, y la de aquí -se señala la cabeza-, que es la que me interesa verdaderamente. Vosotros venís al entrenamiento y veis solo el calentamiento y el rondo, y después hay muchísima concentración. Dormir o no dormir, depende de la situación. Espí, Cucurella y yo dormimos aquí en Valdebebas, los otros van a dormir a casa", apuntó sobre este sábado.

También reconoció que prefiere que no se filtren sus onces. "Si mañana hasta hora y media antes del partido el adversario no sabe nuestro equipo, lo prefiero, pero si hoy sale nuestro equipo, no es dramático. Lo que me preocupa es cuando tú haces muchos cambios estructurales. Si no sale el equipo es un 'feeling' positivo, porque significa que los jugadores no han hablado, los utilleros no han hablado, el departamento médico ha cerrado la boca...", expresó.

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Mourinho habló también de la conexión entre Vinícius y Mbappé. "El punto clave es la calidad y la empatía entre dos personas; hay muchísima empatía, amistad, colaboración, y cuando juntas empatía a nivel personal y calidad brutal de dos jugadores, tenemos todo para ser cada vez mejores. La dinámica del equipo no es una dinámica de dos más nueve, es una dinámica de once. Esta dinámica es lo que les pondrá en condiciones de ser cada vez mejores y de tener cada vez un rendimiento mejor. No puedo estar más contento con este par de semanas juntos", confesó.

También se rindió a la calidad del inglés Jude Bellingham. "Es un jugador único, superimportante para el equipo, con talentos diferentes. Es un jugador absolutamente impresionante. Me gusta mucho hablar de Kylian, de Vini, de Jude, pero estoy muy contento con todos los jugadores. Aquí sólo tenemos grandes jugadores, y tenemos que funcionar como un equipo. El madridismo va al Bernabéu para ver a esta gente diferenciada, pero también para ver un equipo, para jugar como equipo, sufrir como equipo, machacar como equipo. Yo soy el entrenador y me gustan mucho todos los jugadores que tengo", avisó.

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En otro orden de cosas, destacó el trabajo de Álvaro Arbeloa con jugadores como Thiago Pitarch. "Para mí, Arbeloa ha hecho un trabajo fantástico abajo. Después, arriba, la música es otra y ha tenido una situación que para nadie sería fácil. Ha hecho un trabajo fantástico, no sólo con Thiago, también con muchísimos otros jugadores. No hay un jugador que no me guste del Castilla. En el caso de Thiago, Álvaro le ha dado tantos minutos que ha demostrado que no es jugador para estar jugando en la división que juega el Castilla. Es jugador del primer equipo. Tiene mucha calidad, la única cosa que le digo es que sus músculos de las piernas son iguales a los míos y tiene que meter y tiene que meter un par de kilos con trabajo", dijo entre risas.

Respecto al marfileño Yan Diomande, recalcó que ha pasado "un verano difícil". "No entrenaba con el Leipzig cuando llegó a Madrid, no tenía una base de trabajo con su anterior equipo y va a poco a poco. Contra el Espanyol y la Real Sociedad ha tenido ya minutos. Minutos son lo que los jugadores necesitan para crecer. Él está cada vez mejor; mañana o juega de titular o entra, está cada vez más preparado", manifestó.

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También aseguró que Endrick "está cerca de volver". "Militão, Rodrygo, Asensio... más complicado. Con la situación de Tchouaméni, tenemos que controlar las emociones, prefiero esperar un poco", desveló, antes de hablar de cómo gestiona el vestuario. "Lo veo todo muy natural, incluso los problemas son algo natural, y van a llegar. Hay que gestionarlo con naturalidad", explicó.

"Cuando tienes jugadores de una calidad increíble, hacen muchas veces que el entrenador parezca un fenómeno. Y muchas veces el entrenador no es un fenómeno, ellos son fenómenos. Nosotros trabajamos tanto la organización defensiva como la organización ofensiva. Trabajamos dibujos tácticos, movimientos, ok, pero en la hora de la dificultad, ellos ganan los partidos. Hay que darles espacio a su creatividad, a su capacidad de decidir cosas, sin perder la organización, que estamos creciendo muchísimo en relación a este aspecto", prosiguió.

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Por último, Mourinho sí mostró su preocupación por los parones de selecciones. "Los partidos de selección me preocupan, es mucho tiempo. Los jugadores que van a la selección a jugar me preocupan menos que los que van a la selección sin jugar, esos me preocupan muchísimo (...) No quiero dramatizar mucho ahora, pero muchas veces hay lesiones cuando vuelven al club, que han perdido todo el equilibrio del trabajo que hacían", finalizó.

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