Cancelan una manifestación nocturna este sábado en Ceuta ante la llegada de grupos ultras

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Una manifestación nocturna convocada en Ceuta este sábado, 29 de agosto, para protestar contra la gestión del Gobierno central ante la crisis migratoria ha sido cancelada tras conocerse la llegada a la ciudad de "grupos ultras".

En concreto, los organizadores de las movilizaciones ciudadanas que durante las últimas semanas han reunido a centenares de ceutíes para protestar contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria han anunciado la suspensión de dicha manifestación por la posible presencia de grupos "que alientan la violencia".

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La decisión ha sido comunicada a través de los grupos de difusión utilizados para coordinar las protestas, donde se ha trasladado a los participantes que la convocatoria queda "totalmente cancelada" para evitar que la movilización pueda ser aprovechada por personas ajenas al movimiento ciudadano.

Según el mensaje difundido, los organizadores rechazan cualquier vínculo con colectivos que promuevan "la violencia, el odio o el racismo" y consideran que la presencia de grupos ultras podría desvirtuar el carácter de las reivindicaciones planteadas desde el inicio de las protestas.

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RECHAZO A LA "VIOLENCIA, EL ODIO O EL RACISMO"

"Desde aquí queremos dejar muy claro que no vamos a formar parte de ningún grupo que aliente la violencia, el odio o el racismo en nuestra ciudad", señala el comunicado difundido entre los participantes.

Los promotores de la suspensión también han querido lanzar un mensaje de defensa de la convivencia entre las distintas comunidades de Ceuta, recordando la histórica relación entre vecinos de diferentes culturas y credos.

"Llevamos siglos conviviendo con nuestros hermanos musulmanes. Compartimos historia, cultura y una tierra que nos pertenece a todos", recoge el texto, que insiste en que la movilización ciudadana no debe convertirse en un instrumento para fomentar el enfrentamiento entre vecinos.

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La cancelación se produce después de varios días marcados por una creciente tensión en algunas protestas, especialmente tras la destrucción de asentamientos de migrantes en la playa del Trampolín y la aparición de consignas consideradas racistas por parte de algunos participantes.

Los organizadores han condenado expresamente estos comportamientos y han asegurado que no participarán en ninguna acción que promueva el odio. "No vamos a formar parte de ningún movimiento violento ni de ninguna acción que fomente el odio entre vecinos. Condenamos firmemente el racismo y la violencia, venga de donde venga", afirman.

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Asimismo, han expresado su deseo de que las autoridades identifiquen a las personas que hayan llegado a Ceuta con la intención de provocar incidentes y actúen conforme a la legislación vigente.

La decisión de suspender la convocatoria mantiene la línea marcada por la comunidad ciudadana 'Ceuta Unida', integrada por centenares de vecinos de distintas barriadas, que en los últimos días ha insistido en desvincularse de cualquier acto violento.

Precisamente esta semana, la plataforma difundió otro comunicado en el que defendía que las movilizaciones tienen como único objetivo denunciar la "pasividad del Gobierno" ante la crisis migratoria y reclamar soluciones para la ciudad.

"La violencia no nos representa", subrayan los organizadores en aquel texto, donde también hacían un llamamiento a preservar la unidad del pueblo caballa frente a las divisiones surgidas durante las últimas semanas.