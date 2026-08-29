Mourinho no recupera efectivos para la visita del Málaga

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Madrid, 29 ago (EFE).- El Real Madrid llevó a cabo este sábado su último entrenamiento de preparación para el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports contra el Málaga, este domingo en el estadio Bernabéu (17.00 horas), para el que el portugués Jose Mourinho no recuperará a ninguno de los siete lesionados.

Tchouameni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch llevaron a cabo trabajo individual para recuperarse de sus respectivas lesiones.

De ellos, a Militao, se le vio, durante los 15 minutos abiertos del entrenamiento a la prensa, llevar a cabo carrera continua en uno de los campos anexos al Campo 1 y Campo 2 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde tiene lugar el entrenamiento de los jugadores disponibles.

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El central brasileño da pasos adelante en la recuperación de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda de la que fue operado el 28 de abril, aunque aún le queda, según los plazos, un mes para volver a los terrenos de juego.

Sesión en la que Mourinho perfiló su once titular con vistas a su segundo partido esta semana, también en casa, después del disputado contra la Real Sociedad, con el objetivo de volver a sumar los tres puntos y mantener el pleno en su inicio de la segunda etapa como entrenador del Real Madrid. EFE

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