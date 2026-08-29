Una ola de ataques rusos contra centros logísticos en Kiev deja al menos seis heridos y más de 200 evacuados

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Al menos seis personas han resultado heridas y más de 200 han tenido que ser evacuadas durante esta pasada noche tras una nueva ola de ataques rusos contra varios centros logísticos en la región ucraniana de Kiev, según han confirmado tanto autoridades locales como el propio Ministerio de Defensa ruso.

Los ataques han sido especialmente intensos en el municipio de Buchan, donde los bomberos siguen combatiendo contra un incendio "de grandes proporciones" declarado en uno de los centros, según ha informado el administrador regional Timur Tkachenko.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que "drones de ataque y armas aéreas de alta precisión" atacaron centros de "transporte y logística" empleados de manera subrrepticia para almacenar equipo militar.

Rusia habla de ataques en Chaiki, Kalinovka y Milaya, cuyos almacenes guardaban desde componentes de los misiles de crucero de largo alcance Flamingo hasta propulsores para los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance FP-1/FP-2.