El rey Haakon y la princesa heredera Ingrid Alexandra celebran audiencias de condolencia

Guardar

Oslo, 29 ago (EFE).- El rey Haakon VIII de Noruega y la princesa heredera Ingrid Alexandra celebrarán este sábado audiencias de condolencia tras el fallecimiento el viernes a primeras horas de la mañana del rey Harald V, a los 89 años de edad.

Según se desprende del programa publicado en la página de la Casa Real, Haakon VIII y la princesa heredera recibirán a partir de las 17.30 local (15.30 GMT) primero al presidente del Storting (Parlamento), Masud Gharahkhani, después a la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y a continuación al obispo presidente de la Iglesia Noruega, Olav Fykse Tveit.

PUBLICIDAD

El rey Harald falleció "plácidamente" el viernes a las 06.35 hora local (04.35 GMT) en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto, según comunicó la Casa Real.

Una anemia obligó a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el pasado jueves su estado era "muy grave", lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores.

PUBLICIDAD

Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora del viernes en miles delante del Palacio, donde la bandera real lució a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio, junto a una de luto en el balcón, tras reunirse Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

El pueblo noruego tendrá ocasión de darle el último adiós al fallecido monarca en la capilla del Palacio Real, donde permanecerá el féretro del Harald V hasta el día de su funeral y del sepelio.

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real bien pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT), a donde había sido trasladado en un coche fúnebre desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo la incesante lluvia, el paso del cortejo fúnebre.

PUBLICIDAD

Este domingo se celebrarán servicios religiosos por Harald V en catedrales e iglesias de todo el país. EFE