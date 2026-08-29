El equipo Eracis+ del Centro Social Lazareto refuerza la coordinación con los Servicios Comunitarios

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El equipo Eracis+ del Centro Social Lazareto ha mantenido una reunión de coordinación con el equipo de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de realizar un seguimiento conjunto de los casos de personas usuarias y/o familias objeto de intervención en las zonas de Pérez Cubillas y calle Honduras.

En este sentido, la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha resaltado la importancia de "coordinar los recursos y la colaboración entre servicios para que la Eracis+ sea una solución real para todos los que participan en ella".

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Este encuentro ha permitido compartir información, valorar la evolución de las situaciones atendidas y establecer líneas de actuación coordinadas, favoreciendo una intervención más integral y ajustada a las necesidades de las personas y familias, según han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La coordinación entre los distintos equipos municipales "resulta fundamental para mejorar la atención social, optimizar los recursos disponibles y garantizar una respuesta conjunta ante las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social".

El trabajo en red facilita, además, el seguimiento de los itinerarios de intervención y contribuye a reforzar las actuaciones dirigidas a promover la inclusión social y sociolaboral de las personas participantes.

La Eracis+ impulsa espacios de participación y coordinación centrados en tres grandes áreas de trabajo: inclusión laboral y socioeconómica; inclusión familiar y cohesión social; y hábitat y convivencia. A través de estas tres líneas de actuación se busca mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en las zonas de intervención y contribuir a la transformación social de los barrios, evitando que el territorio se convierta en un factor añadido de exclusión.

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La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) constituye un marco de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía y apuesta por el desarrollo de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral y por la coordinación entre los diferentes agentes implicados.

Por último, han recordado que el programa Eracis+ está cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y la Junta de Andalucía 2021-2027, y cuenta con la participación del Ayuntamiento de Huelva para el desarrollo de las actuaciones en el ámbito local.

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