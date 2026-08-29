Agencias

La petrolera italiana Eni compartirá con YPF la exploración de un yacimiento uruguayo

Guardar

Roma, 29 ago (EFE).- La compañía petrolífera italiana ENI ha anunciado este sábado que explorará un yacimiento ante las costas de Uruguay junto a una filial de la compañía argentina YPF, después de haber recibido la aprobación de las autoridades uruguayas.

Eni entrará a formar parte del equipo que sondea el Área OFF-5 en aguas uruguayas junto a la empresa MIWEN, controlada totalmente por YPF y con la compañía estatal uruguaya ANCAP, según se lee en un comunicado del grupo italiano.

PUBLICIDAD

De este modo, Eni se convierte en operador de esta zona al 50 %, mientas que de la otra mitad se hará cargo el socio MIWEN.

El Área OFF-5, en el 'offshore' uruguayo, se encuentra en una primera fase de exploración y se están llevando a cabo estudios sobre el potencial petrolífero de toda la zona.

Eni ha avanzado que, a tal fin, aplicará sus propias tecnologías para acelerar el análisis.

La compañía italiana ha considerado que su acceso en Uruguay con MIWEN "refuerza la colaboración" que ya mantiene con la argentina YPF, de la que es socia en el proyecto 'Argentina LNG', pero también "consolida su presencia" en Sudamérica. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos coches colisionan en la A-8 a la altura de Laredo (Cantabria) y se salda sin heridos

Dos coches colisionan en la A-8 a la altura de Laredo (Cantabria) y se salda sin heridos

Nepal intenta abrir túneles de las centrales donde desaparecieron más de 930 trabajadores

Infobae

Trasladan muy débil de prisión al hospital al histórico líder opositor ugandés Besigye

Infobae

Un megaproyecto de ocio saudí en las afueras de París quiere retar a Eurodisney en 2031

Infobae

Años de espera, dudas y valor a la baja: claves para entender la salida a bolsa de Shein

Infobae