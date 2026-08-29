Flávio Bolsonaro dice que el juicio contra su padre fue una farsa y que lo amnistiará

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Río de Janeiro, 28 ago (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, calificó este viernes como una "gran farsa" el juicio que concluyó con la condena por golpismo contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), y dijo que, de ser elegido, lo amnistiará.

"Todo eso fue una gran farsa armada para sacar a Jair Bolsonaro de la vida pública", afirmó el candidato por el ultraderechista Partido Liberal (PL) en una entrevista a la red de televisión Globo al ser interrogado si, en caso de vencer las elecciones, respetará la democracia.

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Bolsonaro fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por haber liderado un intento de golpe contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

Según su hijo, el líder de la ultraderecha en Brasil fue "juzgado por sus enemigos" y por eso todo el mundo sabía que sería condenado incluso antes de que concluyera el juicio.

El ahora candidato afirmó que el exmandatario fue condenado por crímenes como destrucción del patrimonio público pese a que el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas atacaron las sedes de los tres poderes, su padre estaba en Miami, "a miles de kilómetros de Brasilia".

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También, aseguró que los manifestantes que participaron en los ataques fueron condenados por asociación armada para delinquir pese a que no se conocían entre sí y a que a ninguno le incautaron armas.

"Claramente todo fue una farsa montada por magistrados que son enemigos declarados de Bolsonaro. Los magistrados que lo condenaron llegaron a la Corte Suprema indicados por Lula. No fue un juicio justo", afirmó el senador.

Además agregó que con la Corte Suprema actuando políticamente, se considera como el único de los actuales candidatos presidenciales que puede recuperar la seguridad jurídica de Brasil y obligar a los miembros del Supremo a cumplir la constitución.

"Hoy siguen las persecuciones. Hasta los periodistas son perseguidos y no se respeta el sigilo de sus fuentes", afirmó al citar una reciente sentencia de la Corte Suprema para identificar a la fuente de una noticia sobre supuestos abusos cometidos por un magistrado.

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Igualmente dijo que para reparar todo lo ocurrido, promoverá una amnistía para beneficiar a Jair Bolsonaro y a los que fueron condenados por golpismo.

El senador, al que las encuestas señalan como el principal rival de Lula en las presidenciales y que aparece en algunos sondeos técnicamente empatado con el líder progresista en una eventual segunda vuelta, negó haber proferido ataques contra el sistema electoral brasileño y contra las urnas electrónicas.

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De igual manera, afirmó que nunca cuestionó las urnas electrónicas de Brasil y admitió haberse equivocado cuando afirmó que eran fabricadas por una empresa venezolana.

"Jamás cuestioné el proceso electoral. Voy a respetar el proceso y las reglas. Estoy disputando con esas reglas y aceptaré el resultado", dijo.

Al ser interrogado sobre si aceptaría el resultado en caso de una derrota, descartó que eso pueda ocurrir y aseguró que vencerá las elecciones sin necesidad de una segunda vuelta. EFE