China formaliza la salida de dos altos mandos del órgano dirigente militar

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Pekín, 29 ago (EFE).- China formalizó este viernes la salida de los generales Zhang Youxia y Liu Zhenli de la Comisión Militar Central (CMC), máximo órgano castrense del país, en un nuevo movimiento dentro de la amplia campaña disciplinaria que afecta desde hace meses a la cúpula del Ejército chino.

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) decidió en su reunión de este viernes en Pekín destituir a Zhang como vicepresidente de la CMC estatal y a Liu como miembro de ese organismo, informó la agencia estatal Xinhua.

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La página oficial del Gobierno chino mostraba este sábado la composición actualizada de la CMC estatal, con el presidente chino, Xi Jinping, como titular del organismo y Zhang Shengmin como único vicepresidente.

La web de la CMC del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), órgano paralelo y de mayor peso político, también recogía solo a Xi como presidente y a Zhang Shengmin como vicepresidente.

Zhang Youxia era hasta ahora uno de los militares de mayor rango del país y ocupaba la vicepresidencia de la CMC, mientras que Liu Zhenli era jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto del organismo.

El Ministerio de Defensa chino informó en enero de que ambos generales estaban siendo investigados por "supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley", fórmula habitual en China para los casos de corrupción.

Poco después, el diario oficial del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), publicó un comentario en el que acusó a Zhang y Liu de haber traicionado la confianza del Partido Comunista, dañado el control absoluto de la formación sobre las fuerzas armadas y perjudicado la imagen del Ejército.

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La comunicación oficial china no precisó los motivos de las destituciones.

La salida de Zhang Youxia y Liu Zhenli deja la Comisión Militar Central reducida a dos integrantes, Xi y Zhang Shengmin, frente a los siete miembros con los que arrancó el actual ciclo político tras el XX Congreso del PCCh en 2022.

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Zhang Shengmin, responsable de asuntos disciplinarios dentro del Ejército, fue ascendido en octubre pasado a la vicepresidencia del órgano castrense.

Ese proceso ha ido acompañado de una campaña anticorrupción que ha alcanzado a antiguos ministros de Defensa, altos mandos militares y responsables de la industria militar, y que Pekín presenta como parte del refuerzo de la disciplina, la lealtad política y la preparación para el combate. EFE

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