Expertas de OEA visitarán región peruana con numerosos casos de violencia sexual a menores

Guardar

Lima, 28 ago (EFE).- Una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llegará a Perú para visitar del 4 al 11 de septiembre la provincia amazónica de Condorcanqui, cercana a la frontera con Ecuador, ante los numerosos casos denunciados de violencia sexual contra niñas indígenas desde hace más de una década.

"La información disponible da cuenta de casos de violencia sexual en los que se señala como presuntos responsables a docentes, familiares y distintos actores presentes en el territorio", apuntó este viernes el Comité de Expertas (Cevi) en un comunicado.

La alta incidencia de la violencia sexual a menores de los pueblos indígenas awajún y wampis en esta provincia amazónica causó indignación a nivel nacional cuando un ministro de Educación, Morgan Quero, llegó a justificar la situación con "prácticas culturales".

PUBLICIDAD

En marzo de 2026, el Comité de Expertas ya emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la persistencia de estas violencias y por las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a servicios adecuados de protección y atención, y a mecanismos efectivos de justicia.

El Comité destacó la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y garantizar una respuesta integral, coordinada y culturalmente pertinente.

Ante esta situación, el Poder Judicial del Perú, presidido por Janet Tello, extendió al Comité una invitación para realizar la visita de asistencia técnica, que se concretó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y de la organización International Justice Mission (IJM).

PUBLICIDAD

El Mesecvi podrá conocer así los esfuerzos realizados por las autoridades peruanas para fortalecer la ruta de acceso a la justicia de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como identificar brechas, desafíos y oportunidades de mejora en la respuesta institucional.

A partir de la información recabada, el Comité formulará recomendaciones orientadas a apoyar al Estado peruano en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará.

La delegación estará encabezada por las vicepresidentas del Comité Mónica Maureira, de Chile, y Yildalina Tatem Brache, de República Dominicana.

También conforman la delegación la experta de Panamá Jennifer Delgado; la secretaria técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía y las especialistas Eva Villarreal Pascual, Tatiana Bensa y Julieth Palomo. Acompañará la misión la Experta del Perú ante el Comité, Ana María Mendieta.

PUBLICIDAD

Como parte de su agenda de trabajo tendrán reuniones en Lima con las autoridades del Poder Judicial, de ministerios y de otras entidades del Estado con competencias en la materia, así como lideresas y organizaciones de mujeres indígenas y de la sociedad civil.

Posteriormente, la misión se trasladará a Santa María de Nieva y a los distritos de El Cenepa y Río Santiago, en la provincia de Condorcanqui.

Allí mantendrá reuniones con autoridades locales y comunitarias, operadores de justicia, lideresas, organizaciones de mujeres indígenas y de la sociedad civil y otros actores relevantes, sostendrá audiencias privadas con familiares de las víctimas y recorrerá instituciones y servicios que integran la ruta de atención y acceso a la justicia para las menores.

PUBLICIDAD

Esta será la tercera visita de asistencia técnica del Mesecvi, luego de las realizadas en Argentina (2023) y Colombia (2026), y se inscribe en su mandato de apoyar a los Estados Parte en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará. EFE