Agencias

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno es condenado a cinco años de cárcel por sobornos

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Guayaquil (Ecuador), 28 ago (EFE).- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) fue condenado este viernes por un tribunal a cinco años de prisión por cohecho, al determinar que recibió sobornos para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la empresa china Sinohydro.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo declaró culpable y le impuso el máximo de la pena, además de ordenar su "incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público".

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