El peruano Ignacio Buse conquista en Winston Salem su segundo título ATP

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Milwaukee (EE.UU.), 29 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse, número 36 del ránking mundial, se coronó este sábado campeón del torneo ATP 250 de Winston Salem tras ganar la final al británico Arthur Fery (n.37) por 6-3 y 6-2.

Buse celebró el segundo título de su carrera en el circuito ATP después de ganar en mayo el torneo de Hamburgo con victoria en la final ante Tommy Paul.

Se convirtió en el segundo peruano en ganar un torneo en superficie rápida, después de Jaime Yzaga, que sumó cinco títulos, entre ellos uno en Sydney en 1993.

Buse, que disputará la primera ronda del Abierto de Estados Unidos la próxima semana contra el estadounidense Marcos Giron, es el campeón más joven en la historia de Winston Salem a sus 22 años y 5 meses.

Necesitó una hora y doce minutos para doblegar a Fery, el tercer cabeza de serie de este torneo, en el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP.

Buse y Fery ya se habían visto las caras el año pasado, en las clasificaciones de Estocolmo, cuando triunfó en dos sets el británico. EFE