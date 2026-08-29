Gobierno colombiano termina las conversaciones de 'paz total' con grupos armados ilegales

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Bogotá, 29 ago (EFE).- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dio por terminadas las conversaciones con varios grupos armados ilegales iniciadas por su antecesor, Gustavo Petro, y revocó los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la contraparte en los diálogos de la llamada 'paz total'.

La decisión está contenida en varias resoluciones expedidas el viernes por la noche y conocidas este sábado, que afectan los diálogos con grupos con los que Petro inició "espacios de conversación sociojurídica" que no prosperaron.

Tras señalar "que es potestad constitucional del Presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo acercamientos y conversaciones de paz", el Gobierno de De la Espriella emitió las resoluciones que terminan los contactos con grupos como el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre otros. EFE

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