El FC Barcelona traspasa al defensa Héctor Fort a la Real Sociedad

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El FC Barcelona y la Real Sociedad anunciaron este sábado un acuerdo para el traspaso al conjunto donostiarra del defensa español Héctor Fort, aunque el blaugrana se reserva una opción de recompra y se guarda un porcentaje de una futura venta.

Fort, jugador criado en La Masia, donde pasó por todas las categorías inferiores, debutó con el primer equipo en 2023 en un choque de la Liga de Campeones ante el Royal Antwerp, y deja el club culer tras disputar un total de 30 partidos.

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El lateral barcelonés, que a principios de agosto cumplió 20 años, ya estuvo cedido la pasada temporada en el Elche CF durante el mercado de invierno, donde rayó a gran nivel a las órdenes de Eder Sarabia, con 17 encuentros, tres goles y dos asistencias.

"El defensa destaca por su polivalencia, pudiendo desenvolverse con solvencia tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, y por su explosividad por la banda y su capacidad de llegada al área. Ahora llega a Donostia para aportar juventud, versatilidad y proyección al equipo", remarcó la Real Sociedad, que sigue reforzando su defensa tras hacerse el viernes con la cesión del central senegalés Mamadou Sarr.

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"El FC Barcelona quiere desear a Héctor Fort mucha suerte en esta nueva etapa y le agradece su dedicación a lo largo de todos estos años en el club", le despidió el actual campeón de LaLiga EA Sports, donde no tenía demasiadas oportunidades con el técnico Hansi Flick.