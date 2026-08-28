Viernes, 28 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 28 ago (EFE).-

Oslo.- El rey de Noruega Harald V, de 89 años, falleció este viernes a las 6.35, hora local (4.35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días, informó la Casa Real.

(Vídeo)(Foto)(Audio)(Informe a cámara)

Sindhuli/Rasuwa/Nuwakot (Nepal)/Gyirong (China) .- La larga espera de los familiares se suma al miedo a nuevos episodios en la zona afectada por una masiva riada en Nepal, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (en el suroeste de China), con más de 1.400 desaparecidos reportados por Katmandú y Pekín y cerca de 400 fallecidos.

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(Vídeo)(Foto)(Audio)

Bogotá.- Jornada nacional de oración por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, convocada por el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y su esposa, Tatiana Céspedes.

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Reikiavik.- Islandia celebra el sábado un referendo sobre la reanudación de las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), paralizadas desde 2013, en el que los partidarios del "sí" mantienen una ligera ventaja, según los sondeos.

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Santo Domingo.- Un tribunal de la República Dominicana inicia el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025 causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

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Zhejiang (China).- El tifón Saudel tocó tierra este viernes en la provincia oriental china de Zhejiang, donde deja fuertes vientos, lluvias intensas y alteraciones en el transporte aéreo, con más de 200 vuelos cancelados a primera hora en varios aeropuertos del este y sureste del país.

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Quito.- Un tribunal de Ecuador anuncia su decisión sobre la condena contra el expresidente Lenin Moreno y otras 19 personas por el delito de cohecho, por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

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Al Raqa (Siria).- Hace años que las calles de Al Raqa, en el norte de Siria, no estaban tan concurridas: los niños juegan al fútbol y las tiendas están abiertas durante toda la noche en una ciudad en la que el 90 % de la población es árabe, pero ha estado durante casi una década bajo el control de la alianza kurdosiria Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que anunció su disolución esta semana.

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Sao Paulo (Brasil).- Se inicia la emisión de la propaganda electoral en radio y televisión de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil, del próximo 4 de octubre.

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Washington.- Se celebra en Washington una marcha bajo el lema "Defendamos el voto en el 63 aniversario del discurso Martin Luther King" en la que se reivindicará el legado del célebre activista frente a las acciones del Gobierno de Donald Trump de reformar la ley electoral.

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Jackson Hole (EE.UU.)- El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronuncia un esperado discurso en el marco del Foro de Política Económica de Jackson Hole en un momento en el que los mercados permanecen muy atentos a la situación en Oriente Medio y a la deuda estadounidense.

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Ubon Ratchathani (Tailandia).- Fronteriza con Laos y Camboya, y con una clara influencia de Vietnam, la provincia de Ubon Ratchathani ha pasado hasta ahora inadvertida en la turística Tailandia, cuyo Gobierno busca cambiar esa tendencia y atraer a extranjeros a esta lacustre región, más barata y menos ruidosa que Bangkok o Pattaya.

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Houston (EE.UU.).- El presidente estadounidense, Donald Trump, entrega Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas del Artemis II, que en abril viajó más lejos de la Tierra que ninguna otra tripulación.

(Vídeo)(Directo)(Foto)

Deir al Balah (Franja de Gaza).- Pocos días después de que Israel bombardeara la mezquita de Abu Salim de Deir al Balah, (centro de Gaza) alegando que el grupo islamista Hamás almacenaba armas en su interior, un grupo de voluntarios recorren sus escombros con tal de preservar el patrimonio del edificio, construido en 1951.

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Ciudad de Guatemala.- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos presentará el viernes las conclusiones preliminares de su primera visita oficial a Guatemala, en la que evaluó el impacto de las actividades corporativas en los derechos humanos en el país centroamericano.

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Tegucigalpa.- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) organiza en Tegucigalpa el foro ‘Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos’.

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Ciudad de Panamá.- El Gobierno de Panamá está formando a productores agropecuarios, técnicos ambientales y autoridades locales en el uso de herramientas tecnológicas predictivas para adaptar soluciones basadas en la naturaleza a la sequía, cada año más agravada por el fenómeno El Niño.

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Buenos Aires.- Las granjas de bots, recurso tecnológico usado en las redes sociales para forzar el crecimiento de tendencias, son una herramienta clave para operaciones políticas en América Latina y en muchos casos operan en los márgenes de la ética y la ley, como se ha revelado tras la detención del argentino Fernando Cerimedo en Bolivia por un intento de feminicidio.

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Caracas.- Diputados opositores de la fracción Libertad ofrecen una rueda de prensa para pronunciarse sobre la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia que fue aprobada en primera instancia en el Parlamento.

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Londres.- Se cumplen 30 años del divorcio de Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos, una de las separaciones más sonadas de las casas reales del mundo entero.

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Buenos Aires.- Un eclipse parcial de Luna se puede ver en toda Argentina y el Planetario de Buenos Aires organiza una observación con telescopios para el público.

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Dakar.- La ciudad de Dakar ha sido una desde donde se ha podido disfrutar del eclipse lunar parcial ocurrido durante la noche del jueves al viernes.

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Los Ángeles/Chicago (EE.UU.).- Estados Unidos recuerda el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", fallecido a los 66 años en California, con proyecciones especiales de un documental en cines, conciertos homenaje al cantante y especiales televisivos, entre otras actividades.

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Miami (EE.UU.).- La película 'Juan Gabriel, Mi Primer Bellas Artes' revela imágenes inéditas halladas por la documentalista María José Cuevas en los archivos personales del cantautor, cuya muerte cumple este viernes diez años, y ofrece, según dice la cineasta a EFE, una “oportunidad única” para conocer su lado más íntimo a través de un karaoke colectivo.

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Tokio.- El creador y coreógrafo español Antonio Najarro hace balance a EFE del estreno en Japón de 'Bolero', su nueva creación inspirada en la de Maurice Ravel, que presentó el pasado sábado en Kawaguchi y que este viernes lleva a Tokio con tres funciones consecutivas.

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Colonia (Alemania).- Star Wars está de vuelta en el mundo de los videojuegos y lo hace con ‘Zero Company’, una historia completamente nueva, original, en un juego de estrategia táctica por turnos que ve la luz después de cinco años de desarrollo y que espera convertirse en “una experiencia única” dentro de la saga.

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Moscú.- Esqueletos de dinosaurio y fósiles, artículos de lujo a la venta en una galería de Moscú.

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cdp/EFE

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