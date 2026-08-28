Irán afirma que retomar la diplomacia con EEUU no es imposible si reconoce sus derechos

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Teherán, 28 ago (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este viernes que “no es imposible” retomar el camino de la diplomacia con Estados Unidos si Washington reconoce los derechos de la República Islámica y cumple con sus compromisos, cuando se cumplen seis meses del comienzo de la guerra.

“Retomar la diplomacia no es imposible. Depende de que Estados Unidos comprenda un hecho muy sencillo: la presión no funciona”, dijo en X el jefe de la diplomacia iraní.

“Estados Unidos debe fomentar la confianza, expresarse con respeto, reconocer nuestros derechos y cumplir sus compromisos”, añadió.

El comentario de Araqchí coincide con los seis meses del comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y en cuya primera oleada de ataques murieron el líder supremo Alí Jameneí y parte de la cúpula política y militar de la República Islámica.

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Tras semanas de bombardeos diarios, la firma de un fallido memorando de entendimiento y ahora una renovada campaña de presión económica contra Teherán, el conflicto cumple seis meses sin una solución en el horizonte, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado y con un continuo cruce de amenazas entre las partes.

En el centro del conflicto se encuentra el estrecho de Ormuz que Irán cerró de nuevo a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes.

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Ahora, Teherán insiste en que Washington debe cumplir con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para reabrir el estratégico paso marítimo y que incluyen el fin de la guerra en todos los frentes y el levantamiento del bloqueo, entre otros puntos.

En los últimos días se ha producido una intensa actividad diplomática en Teherán con las visitas del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir -mediador clave en el conflicto; el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, con quien Irán busca cerrar un acuerdo para la gestión conjunta de Ormuz, y el primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, otro intermediario entre los dos históricos rivales. EFE

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