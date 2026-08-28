Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

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El rey Harald V de Noruega ha fallecido este viernes a los 89 años de edad tras sufrir un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía.

"Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald", ha anunciado la Casa Real noruega en un breve comunicado, en el que ha afirmado que el monarca "falleció en paz a las 6.35 horas del viernes 28 de agosto, en el Hospital Universitario de Oslo".

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El rey de Noruega, en el trono desde 1991, fue ingresado hace once días por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento que lleva tomando varias semanas para su anemia hemolítica, tal y como confirmó la Casa Real, que desde entonces apuntó a un empeoramiento de su estado de salud, lo que llevó al príncipe heredero Haakon a suspender su agenda durante la jornada del jueves.

Harald V era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.

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En febrero de 2024, en otras vacaciones de invierno, Harald tuvo que ser hospitalizado en Malasia por una infección, en medio de sus problemas respiratorios que le han llevado a varios ingresos.

En todo caso, el monarca noruego arrastraba problemas desde salud desde que fue intervenido de un cáncer de vejiga en 2003, y posteriormente, en 2005, de una estenosis aórtica, cuestiones que llevaron a una baja de meses en las que el príncipe heredero Haakon tuvo que ejercer como regente.

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Conocido por entregar cada año el premio Nobel de la Paz, durante sus 35 años de reinado también ha vivido cambios en su papel institucional y fue el último jefe de la Iglesia de Noruega, tras la enmienda constitucional aprobada en 2012.

Casado desde 1968 con Sonia Haraldsen, mujer que no pertenecía a la realeza, tuvo que pelear para que su padre, el rey Olaf V, permitiera el matrimonio tras casi una década de noviazgo después de que ambos se conocieran en un campamento de verano a los 15 años.

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