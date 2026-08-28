Tifón Saudel obliga a evacuar a casi 248.000 personas tras tocar tierra dos veces en China

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Pekín, 28 ago (EFE).- El tifón Saudel tocó tierra dos veces este viernes en la costa oriental de China con vientos en su centro de hasta 119 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que obligaron a evacuar a casi 248.000 residentes.

Según la agencia estatal Xinhua, Saudel tocó tierra por primera vez hacia las 08:05 hora local (00:05 GMT) en el área costera de la ciudad de Taizhou, en la provincia suroriental de Zhejiang, para volver a hacerlo a las 09:10 horas (01:10 GMT) en la costa de la cercana Wenzhou, en la misma región.

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El centro meteorológico nacional espera que el sistema, que se desplazará hacia el suroeste a entre 20 y 25 kilómetros por hora debilitándose de forma gradual, deje lluvias torrenciales en la citada Zhejiang y el centro y norte de la provincia vecina de Fujian, con acumulados que podrían alcanzar localmente entre 250 y 280 litros por metro cuadrado.

Zhejiang, que mantiene activo desde la noche de ayer el nivel de respuesta de emergencia más elevado, ha adoptado medidas para garantizar que no queden personas, embarcaciones ni actividades en el mar, donde se han registrado olas de hasta seis metros.

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En Fujian, aproximadamente 248.000 residentes en zonas de alto riesgo habían sido evacuados.

Algunos aeropuertos de la zona sufrieron el impacto del tifón con un total más de 200 cancelaciones de vuelos, según datos de la plataforma Feichangzhun consultados por EFE hacia las 14:55 hora local (06:55 GMT).

Saudel llega después de el tifón Narra, que tocó tierra esta semana en Hainan y Cantón tras provocar inundaciones en la región meridional de Guangxi y elevar a más de 57.000 los traslados o evacuaciones preventivas en el sur de China.

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La sucesión de ambos sistemas se enmarca en un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas. EFE

(Vídeo)