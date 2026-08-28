Star Wars regresa con ‘Zero Company’, un videojuego de estrategia y una historia original

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Javier Picazo Feliú

Colonia (Alemania), 28 ago (EFE).- Star Wars está de vuelta en el mundo de los videojuegos y lo hace con ‘Zero Company’, una historia completamente nueva, original, en un juego de estrategia táctica por turnos que ve la luz después de cinco años de desarrollo y que espera convertirse en “una experiencia única” dentro de la saga.

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“Es una guerra dentro de una guerra. Con personajes que intentarán controlar una nueva amenaza en la galaxia en una experiencia única dentro de la propia historia de Star Wars”, tal y como asegura a EFE el director del juego, Greg Foertsch.

‘Star Wars Zero Company’ (PS5,Xbox y Steam) es un juego de estrategia táctica por turnos para un solo jugador desarrollado por Bit Reactor y publicado por Electronic Arts ambientado en el ocaso de las Guerras Clon, considerado como el mayor conflicto bélico de Star Wars, preámbulo de la trilogía original de la saga cinematográfica.

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En el título, que dura entre 30 y 40 horas, los jugadores asumen el papel de Hawks, un antiguo capitán del Gran Ejército de la República que ahora lidera a la unidad mercenaria conocida como ‘Zero Company’. Una unidad que deberá enfrentarse a una escuadra con capacidades sobrenaturales dirigida por, en este caso, una villana completamente nueva, Kundri Fathom.

“La idea inicial vino de nuestro estudio y luego se produjo el proceso colaborativo con Lucasarts. Todos son nuevos personajes de las Guerras Clon, aunque aparecen cameos conocidos como Anakin Skywalker y otros que entran en la historia según se va desarrollando”, añade Foertsch.

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En una entrevista realizada en el marco de Gamescom, la mayor feria de videojuegos del mundo celebrada en Colonia (Alemania), el director del título asumió la “enorme responsabilidad” de crear esta historia de Star Wars.

“Intentamos crear algo muy especial y que resultara atractivo. Hemos pasado mucho tiempo trabajando en ello, no solo como fans sino como aprendices para asegurarnos de ser muy respetuosos con ello”, añade.

Un juego en el que el combate se desarrolla por turnos en escenarios dinámicos donde la cobertura y la posición son determinantes, y en el que el jugador deberá realizar misiones y regresar a su base de operaciones para poder mejorar equipos y personajes.

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Un diseño de personajes y escenarios muy cuidado que está a cargo de Héctor Antúnez, director de animación: “Entré en el proyecto en 2021. En cuanto supe de este proyecto sabía que tenía que trabajar en el juego. Han sido cinco años trabajando en ello y estamos muy ilusionados”.

Un diseño para el que se inspiró en la serie de animación de las Guerras Clon, y en la que su principal objetivo fue el de “ayudar a los desarrolladores y que tuviera la mayor fidelidad posible”´, destaca a EFE.

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(foto)(video)