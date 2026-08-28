Putin se reunirá con Pezeshkian el próximo martes en Kirguistán

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El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá el próximo martes con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en el marco de la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek, la capital de Kirguistán.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha confirmado el encuentro entre ambos líderes en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax, en las que ha precisado que tendrá lugar el 1 de septiembre, una vez concluidos "todos" los actos de la OCS.

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Así, ha señalado que Pezeshkian será el primero de los presidentes en conversar con el dirigente ruso, que también tiene previsto reunirse con su par chino, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, entre un total de nueve líderes políticos.

Sobre el encuentro con el presidente iraní, Ushakov ha destacado "lo relevante que es, teniendo en cuenta la actual situación de inestabilidad en Oriente Próximo y la situación en torno a Irán". "Sin duda, el tema de Oriente Próximo será uno de los temas clave en el curso de las conversaciones entre ambos líderes", ha agregado, si bien tienen previsto abordar cuestiones bilaterales.

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