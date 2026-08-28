Gobernadora de Nueva York critica impacto en el estado de la guerra comercial con Canadá

Guardar

Nueva York, 28 ago (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó este viernes el impacto de la guerra comercial entre EE.UU. y Canadá impulsada por el presidente Donald Trump y señaló el encarecimiento de los productos, la reducción de ventas y unos tres millones menos de visitas de canadienses respecto al año pasado.

Hochul calificó en el programa 'Morning Joe', de MSNOW, como "absolutamente indignante" que mientras la guerra con Irán ya afecta a la cadena de suministro, Trump "decida declarar la guerra" comercial a Canadá "para intentar desviar la atención", y pronosticó consecuencias en las elecciones de medio mandato de noviembre.

PUBLICIDAD

"Algo así solo va a empujar a más gente a la línea demócrata. También están cometiendo un error político grave, porque la gente se va a rebelar contra esto", apostilló la política demócrata, que opinó que tomará mucho tiempo sanar la relación comercial entre los países vecinos.

"La industria manufacturera del norte del estado (Nueva York) depende de empresas canadienses, del acero canadiense, del aluminio canadiense. Y nuestras bodegas están sufriendo", aseguró.

Sobre el intercambio turístico entre Canadá y Nueva York, reveló que algunos empresarios de viñedos al norte del estado y hoteleros le han dicho que "los canadienses simplemente dejaron de venir" y que "están ofendidos" con la guerra comercial.

"El turismo ha caído en todos nuestros pequeños pueblos del norte. Nuestra relación en materia comercial es pésima porque, debido a estos aranceles, los costes para nuestros gobiernos locales, agricultores, empresas y los consumidores son más elevados. Esto tiene que parar", argumentó.

PUBLICIDAD

Hochul dijo que habló con el primer ministro de Canadá, Mark Caney, pero no dio más detalles.

En febrero de 2025, Trump impuso aranceles del 25 % a los productos de Canadá, y del 10 % para el sector energético. Tras colapsar las negociaciones entre EE.UU. y Canadá este mes, el Gobierno Trump impuso nuevos impuestos, del 50 %, sobre productos canadienses por valor de unos 20.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La respuesta canadiense, que entrará en vigor el 8 de septiembre, gravará productos estadounidenses por valor de unos 27.600 millones de dólares canadienses (20.000 millones de dólares estadounidenses), con tasas de hasta el 50 %.

En medio de la guerra comercial, Trump firmó el jueves una orden para cambiar el nombre del lago Ontario -entre Canadá y Nueva York- a lago América. .EFE