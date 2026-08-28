El exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido por Zelenski, será asesor de su exhomólogo italiano

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El exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov, que fue cesado por el presidente Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se convertirá en asesor de su exhomólogo italiano, Guido Crosetto, a quien ayudará en cuestiones sobre el fortalecimiento del sector de la tecnología militar.

"Me complace que Mijailo Fedorov haya aceptado ofrecerme su consultoría como asesor para la innovación en Defensa. Hoy en día, el simple conocimiento de las nuevas tecnologías ya no es suficiente: la capacidad de adaptar los procesos organizativos es esencial, transformando rápidamente la experimentación en soluciones operativas que puedan utilizarse a gran escala", ha indicado Crosetto en un comunicado tras sostener un encuentro con el ucraniano.

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El titular de Defensa italiano ha asegurado que cuenta con "una importante experiencia en el campo de la innovación digital aplicada a la administración pública y la defensa". "Ha sido una oportunidad para profundizar en temas de drones, sistemas no tripulados y defensa aérea, así como para debatir sobre la evolución del ecosistema tecnológico", ha agregado.

Por su parte, Fedorov ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales que "su foco principal no ha cambiado", ya que seguirá trabajando para Kiev "en proyectos que fortalecen su defensa y ayudan a atraer recursos internacionales". "Ucrania y nuestro equipo tienen una experiencia única de guerra tecnológica, que estamos dispuestos a compartir con nuestros socios", ha dicho.

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"Gracias por su confianza y asociación estratégica. En este puesto, ayudaré a Italia a desarrollar tecnologías de guerra modernas, mejorar el campo de defensa y adaptarse a los nuevos desafíos de seguridad del mundo", ha explicado.

Fedorov, que tras ser destituido desafió a Zelenski pidiendo la celebración de elecciones a pesar de que la ley marcial lo impide, ejerció como ministro de Defensa entre enero y julio de 2026. Anteriormente había trabajado como titular de Transformación Digital durante tres años.

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Su destitución, a mediados de julio pasado, provocó protestas en Ucrania dado que se produjo cuando solo llevaba seis meses en el cargo y en medio de una disputa personal con el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski.