La creación de empleos formales en Brasil cae un 56 % en julio

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São Paulo, 28 ago (EFE).- Brasil, la mayor economía latinoamericana, creó en julio 58.568 puestos de trabajo formales, un 56 % menos que en el mismo mes del año pasado, informó este viernes el Gobierno.

Se trata del peor dato de creación de empleo formal para un mes de julio desde 2020, cuando arranca la serie histórica, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

Si se compara con junio, mes en que se generaron poco más de 137.000 puestos de trabajo, hubo un retroceso del 57 %, en un país en que alrededor de un tercio de la población se encuentra en la informalidad.

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El saldo de creación de empleo formal en julio fue el resultado de la contratación de 2,26 millones de personas y el despido de otras 2,20 millones.

El sector servicios fue el responsable de la mayoría de nuevos puestos de trabajo, seguido de la construcción y la agropecuaria.

La reducción en la creación de empleos formales en Brasil se produce en medio de las previsiones que apuntan a una nueva desaceleración económica en el país en 2026, año de elecciones presidenciales.

La tasa de desempleo, divulgada este jueves, se ubicó en el 5,3 % de la población activa en el trimestre concluido en julio.

Entre las causas del estancamiento del empleo destaca la alta tasa de interés, actualmente en el 14 % anual.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y para este año el Banco Central estima un crecimiento de alrededor del 2,0 %.EFE