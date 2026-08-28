Oposición venezolana y Felipe González evalúan el proceso de diálogo con el chavismo

Guardar

Caracas, 28 ago (EFE).- La delegación opositora de Venezuela que dialoga con el chavismo se reunió con el expresidente del Gobierno español Felipe González para evaluar el proceso de diálogo que comenzó este mes, así como para reflexionar sobre cómo se dio la transición a la democracia en España, informó este viernes la exdiputada Dinorah Figuera.

"Durante el intercambio, compartió reflexiones sobre la transición española y los desafíos que enfrentamos los venezolanos. Le manifestamos nuestro compromiso democrático", indicó la líder de la delegación opositora en un mensaje publicado en X.

Figuera compartió fotografías del encuentro, donde estuvo acompañada de los exdiputados Jorge Millán y Juan Miguel Matheus, así como de la vicepresidenta de Formación y Programas del partido Primero Justicia, Paola Bautista de Alemán.

González, que estuvo al frente del Ejecutivo español de 1982 a 1996, aconsejó a la delegación que sean "audaces" en el proceso de diálogo y avancen hacia la democracia, según compartió la exdiputada.

El exmandatario español fue un duro crítico del Gobierno de Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas estadounidenses, al cuestionar su legitimidad como mandatario en las presidenciales de 2018 y en las de 2024.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor cerraron el primer ciclo del diálogo con dos acuerdos, entre ellos la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno.

Este anuncio significa el reinicio del plan que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados, tras una reforma de la ley orgánica del TSJ con la que se aumentó de 20 a 32 el número de integrantes del máximo tribunal.

PUBLICIDAD

El otro acuerdo de las delegaciones es el de recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

El diálogo, apoyado por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. EFE