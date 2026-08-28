León XIV expresa sus condolencias por la muerte del rey Harald V y elogia "décadas de servicio entregado"

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El Papa León XIV ha trasladado sus condolencias al rey Haakon VIII y al pueblo de Noruega tras la muerte del rey Harald V este viernes, de quien ha elogiado "décadas de servicio entregado".

"Consciente de sus muchos años de servicio entregado al reino, que espero siga dando frutos ofrezco la seguridad de mis oraciones por el eterno descanso del difunto Rey", ha afirmado el Pontífice según Vatican News.

Además, el Obispo de Roma ha invocado cordialmente las bendiciones de Dios, de consuelo y paz, sobre el pueblo noruego y sobre todos aquellos que lloran la pérdida del monarca.

El rey Harald V ha fallecido este viernes a los 89 años de edad tras sufrir un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía.

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