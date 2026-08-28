La Policía de Haití investigará la masacre de 47 personas a las afueras de Puerto Príncipe

Guardar

Puerto Príncipe, 27 ago (EFE).- La Policía de Haití anunció este jueves una investigación sobre la masacre de al menos 47 personas perpetrada por bandas armadas en Kenscoff, una localidad situada a las afueras de Puerto Príncipe, mientras el Gobierno prometió una respuesta "firme" contra los responsables.

En rueda de prensa, el comisario policial Garry Desrosiers informó que el comandante en jefe de la Policía Nacional de Haití, André Jonas Vladimir Paraison, dio instrucciones para que se adelante una investigación "inmediata" acerca de lo sucedido.

La ONU cifró en 47 el número de muertos en la masacre y reveló que veintidós de ellos fueron presuntamente ejecutados en el recinto de una iglesia.

El comandante Desrosiers no se refirió al presunto secuestro, que involucraría a más de sesenta personas que el jefe de banda apodado Didi 2 amenaza con ejecutar si es atacado por las autoridades, según un video difundido en redes el martes.

PUBLICIDAD

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ordenó una "respuesta firme" contra las bandas armadas responsables de la masacre, tras reuniones en la víspera con el Consejo Superior de la Policía Nacional (CSPN) y con el Estado Mayor de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) .

"La masacre de Kenscoff no quedará impune", subrayó el primer ministro en un comunicado difundido en las últimas horas, según el cual se adoptaron medidas operativas para perseguir a los responsables, desmantelar las redes criminales y retomar el control de las zonas ocupadas por las bandas.

PUBLICIDAD

La reunión con el Estado Mayor de la GSF sirvió para "actualizar la evaluación de la amenaza" y "reforzar" la coordinación entre las distintas fuerzas armadas, con el fin de "acabar con el dominio de los grupos armados, restablecer el orden público y proteger las vidas de las personas", de acuerdo con la información oficial.

La GSF es un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 para combatir a las bandas armadas y reemplaza un mecanismo similar anterior que consiguió resultados magros.

La conferencia de prensa de la Policía se dio en medio de recientes críticas a la labor de la institución para enfrentar a las bandas armadas, entre ellas la falta de efectivos en Kenscoff, donde además los pandilleros mantienen a decenas de personas como rehenes bajo amenaza de muerte, un presunto secuestro que se habría producido después de la matanza del lunes.

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa, la institución aprovechó para trasladar su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas.

"Son situaciones en las que nosotros, desde la Policía Nacional, nunca nos sentimos cómodos para hablar de ellas. Nosotros, los policías, nos identificamos con la población", expresó Desrosiers.

También señaló que "son los delincuentes" quienes "matan a campesinos, a la gente de la población que vive allí", refiriéndose a los sucedido en Kenscoff

Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital.

Según datos de la ONU actualizados esta semana, la violencia en Haití causó en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.