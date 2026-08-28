Detienen en México a presuntos traficantes de migrantes que operaban con túneles a EEUU

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Ciudad de México, 28 ago (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en el occidental estado de Jalisco a cinco presuntos integrantes de una facción delictiva afín al grupo criminal ‘La Nueva Empresa’, dedicada al tráfico de migrantes desde la fronteriza Ciudad Juárez hacia Estados Unidos, además de otros delitos, informaron este viernes fuentes federales.

Entre los detenidos está Ana Florella Fragoso Ramos, alias ‘La Tía’ o ‘Flor’, identificada por las autoridades como líder de la facción, según informaron fuentes federales a EFE.

También fueron arrestados Gilberto Sosa Valles, alias ‘El Loco’; Martha Samara Olvera de Anda, alias ‘La Fresa’; José de Jesús Rodríguez Diego y Mayra Saraí Olvera de Anda.

Las detenciones se produjeron durante tres cateos realizados en inmuebles de los municipios de Tonalá y Zapopan, en Jalisco, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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De acuerdo con las fuentes, los cinco detenidos forman parte de una facción afín a ‘La Nueva Empresa’ vinculada con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos.

Las investigaciones de la FGR apuntan a que la organización utilizaba principalmente túneles en esta ciudad fronteriza para trasladar de manera irregular a migrantes hacia territorio estadounidense.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, 31 teléfonos celulares, equipos de cómputo y tres terminales de pago, entre otros dispositivos electrónicos.

Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras los inmuebles intervenidos fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Ciudad Juárez, situada frente a El Paso (Texas), es uno de los principales puntos de tránsito de migrantes que buscan ingresar de manera irregular a Estados Unidos y ha sido escenario de diversos operativos contra organizaciones dedicadas a su tráfico.

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En enero de 2025, las autoridades mexicanas localizaron un túnel que conectaba Ciudad Juárez con El Paso y que presuntamente era utilizado para trasladar migrantes de manera clandestina bajo la frontera.

Las autoridades mexicanas han reforzado las operaciones contra las redes de tráfico de personas en la frontera en paralelo al endurecimiento de la política migratoria estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. EFE

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